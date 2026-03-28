En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar con lamentable publicación compartida en sus redes que está atravesando por complicado momento tras desafortunada pérdida.

Por esta razón, varios internautas le han enviado sentidos mensajes de apoyo tras el complicado momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por confirmar el fallecimiento de importante persona allegada con quien vivió enriquecedores momentos.

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¿Quién es la reconocida actriz colombiana que se viste de luto tras desgarradora publicación en sus redes?

Valeria Galviz de luto por dolorosa pérdida. | Foto: Freepik

El nombre de Valeria Galviz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar mediante sus redes sociales que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras el fallecimiento de un ser querido.

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Además, la noticia fue confirmada a través de una ráfaga de fotografías compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 294 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Todo aquel que me conoce sabe lo que significa para mí leer un Pet scan y saber que el cáncer no volvió. Que se olvidó de nosotras y que una vez más en este juego del gato y el ratón, le ganamos la carrera a la muerte. Te comparto estas palabras que escribí hace 5 años, y que al leerlas me producen tantos sentimientos encontrados. Gracias Dios, tú sabes todo lo que te he pedido esto”, agregó Valeria Galviz.

¿Cuál fue la dolorosa carta que Valeria Galviz compartió hace cinco años tras el complicado momento de salud que atravesó su allegada?

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La persona allegada que falleció quien marcó un significativo valor en la vida de Valeria fue su segunda madre con quien tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos a lo largo de su vida.

Esta carta sacó a la luz Valeria Galviz. | Foto: Freepik

Con base en esto, Valeria sacó a la luz una dolorosa carta que escribió hace cinco años en donde expresó todo su dolor por el complicado estado de salud por el que estaba atravesando su allegada hace algunos años, la cual dice las siguientes palabras.

“Cuidados intensivos queda en el 5 piso de la torre 2. Hay una antesala y una puerta de vidrio. Cada mañana llego muy temprano, a eso de las 6:30 a.m. Siempre entro temblando, no he podido habituarme al verte dormida, al ronroneo del respirador y a tus manos amarrad#s a una cama. Te llamo por los sobrenombres que te he dado a lo largo de mi vida, madre, mami, doña Darlis y te digo mil veces, te quiero”, agregó Valeria.

Entre tanto, reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como: Laura Barjum, Daniela Toloza y Valerie Domínguez, le han enviado emotivos mensajes de apoyo a la actriz tras el doloroso momento por el que está atravesando a nivel emocional.