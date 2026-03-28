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Isabella Ladera hizo cruda confesión sobre su segundo embarazo: "lloro todos los días"

La influenciadora Isabella Ladera, también impactó al contar cuántos kilos ha subido desde que quedó embarazada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Isabella Ladera en la alfombra de los Billboard 2024.
Isabella Ladera contó cuánto peso ha subido por su embarazo. Foto | Giorgio Viera.

Una vez más, Isabella Ladera se convirtió en el centro de atención en redes sociales, tras hablar sin filtro sobre cómo ha sido el proceso de su embarazo, una etapa que, aunque ha sido hermosa, también ha traído consigo mucho dolor.

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¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su segundo embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, reapareció nuevamente para hacer la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades.

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Sin duda, el tema que más causó interés entre los internautas fue su segundo embarazo, pues desde que reveló la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia, ha sido en varias oportunidades interrogada por esta razón.

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Sin embargo, en esta última aparición, la joven venezolana impactó al contar lo difícil que ha sido este segundo embarazo, esto luego de que una mujer le preguntara si hay tenido problemas con la ciática y ella hablara sin filtro sobre cómo se ha sentido en las últimas semanas, "¿Isa te ha dolido la ciática?", preguntó la usuaria.

"Chi, todos los días de mi vida, me hace llorar, a veces me cuesta caminar y dormir. He visto que le pasa a muchas mamás, yo trato de caminar mucho y de hacerme masajes, pero la verdad es algo a lo que tuve que acostumbrarme y aceptarlo", señaló.

En su respuesta, la influenciadora no dudó en aprovechar la oportunidad para enviarle algunas palabras a todas las madres que, como ella, también están viviendo lo mismo, "Voy a ti mamita que te den mucho amor"; agregó.

¿Cuánto ha subido de peso Isabella Ladera tras su embarazo?

Así mismo, la empresaria dio a conocer cuánto peso a subido desde que quedó en embarazo, haciendo énfasis en que, aunque ha sido bastante, esto hace parte de la etapa que está atravesando. ,

"Yo ya estoy pesando 185 libras, hermana es una etapa, es parte del proceso, no te des mala vida", aseguró la mujer.

Isabella Ladera en la alfombra de los Billboard 2024.
Isabella Ladera sorprendió al revelar lo doloroso que ha sido su embarazo. Foto | Giorgio Viera.

Por ahora, los seguidores de la bella creadora digital esperan ansiosos conocer detalles de la llegada de su segundo hijo, quien nacerá como fruto de su amor con Hugo García, con quien ha logrado consolidar una relación desde hace varios meses.

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