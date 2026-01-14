Sofía Jaramillo lanza fuerte acusación contra Michael Ortega y revive polémica con Andrea Valdiri

La presentadora y modelo Sofía Jaramillo, quien actualmente hace parte de La casa de los famosos Colombia, hizo una revelación que dejó a más de uno impactado sobre su hermana Laura y el ex de ella, el futbolista colombiano Michael Ortega.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

¿Qué reveló Sofía Jaramillo sobre su hermana Laura y el futbolista Michael Ortega?

En medio de una conversación dentro del reality de convivencia, la modelo, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, contó que su hermana estaría enfrentando la falta de apoyo por parte del futbolista colombiano.

“Tiene con qué, se la pasa de rumba, en yate, pero no ayuda ni a pagar el colegio”, expresó Sofía Jaramillo, generando diversas reacciones entre los seguidores quienes por un lado apoyaron a la hermana de Sofía, además elogiaron la actitud de la modelo dentro del reality.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

No obstante, también recibió críticas por volver a hablar de un episodio ocurrido hace varios años y por mencionar nuevamente a la influencer barranquillera, Andrea Valdiri.

Cabe recordar que Michael Ortega sostuvo una relación con la hermana de Sofía Jaramillo y estuvo involucrado en una polémica en la que se habló de un supuesto triángulo amoroso con Andrea Valdiri.

Sofía Jaramillo destapa dura verdad sobre Michael Ortega y el abandono a su hermana. (Foto: Canal RCN)

El jugador colombiano, quien el semestre pasado hizo parte del Real Cartagena, mantuvo una relación con Laura durante aproximadamente seis años. Fruto de ese amor nacieron dos hijos: Thomas y Michelle.

¿Qué pasó entre Michael Ortega, la hermana de Sofía Jaramillo y Andrea Valdiri en Brasil?

Durante su relación, la pareja vivió en varios países antes de su ruptura y, según rumores, durante su estadía en Brasil cuando el futbolista jugaba allí, Ortega le habría pedido a Laura que regresara a Colombia junto a sus hijos.

Artículos relacionados Fredy Guarín Fredy Guarín revela el angustiante robo en su finca y comparte lo que grabaron las cámaras

Tiempo después, se conoció que Michael Ortega habría sostenido una relación con la barranquillera Andrea Valdiri durante ese tiempo en el que Laura estaba en Colombia con la barranquillera en Brasil, situación que habría marcado el final definitivo de la relación con Laura.

Posteriormente, la hermana de Sofía Jaramillo habría interpuesto una demanda por incumplimiento en los pagos de manutención para sus hijos a su expareja.