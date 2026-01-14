Luis Alfonso honra la memoria de Yeison Jiménez con particular gesto en pleno concierto

El cantante de música popular Luis Alfonso, le rindió homenaje a su colega fallecido Yeison Jiménez en uno de sus conciertos.

Luis Alfonso usa una prenda con la imagen de Yeison Jiménez en uno de sus conciertos. (Fotos Canal RCN)

Luis Alfonso que se mostró muy afectado por la partida de su amigo, ha buscado la manera de mantener viva su memoria.

¿Cómo le rindió homenaje Luis Alfonso a Yeison Jiménez en plena presentación?

El cantante apareció en una presentación en Cundinamarca con un poncho con la imagen y el nombre de Yeison Jiménez, el gesto fue aplaudido por sus seguidores y por los internautas.

Luis Alfonso fue uno de los primeros artistas en reaccionar el día del accidente. En sus palabras no solo se fue un referente de la música popular, sino un amigo con el que compartió muchos sueños y aprendizajes.

Luis Alfonso ha tenido que seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales, pero sin dejar a un lado el legado y la memoria de Yeison Jiménez.

¿Cuándo se llevará a cabo el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Este 14 de enero se llevará a cabo el homenaje público y gratuito para Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Aunque no se ha confirmado, se espera que Luis Alfonso haga presencia en el encuentro que busca resaltar el legado musical que dejó Yeison.

Se espera que artistas del género popular interpreten sus canciones más recordadas, convirtiendo el escenario en un espacio de unión y memoria colectiva.

Por otra parte, la familia se despidió del artista de manera privada el 13 de enero en un cementerio al norte de la ciudad.

Muchas personalidades de la música y del medio artístico han expresado su tristeza por la prematura partida de Yeison Jiménez.

En cada mensaje de despedida se ha resaltado no solo su talento como intérprete de música popular, sino también la calidad humana que lo distinguía.

Colegas, amigos y figuras del entretenimiento lo recordaron como un hombre humilde, cercano a su público y capaz de enfrentar las dificultades con valentía y optimismo.

Sus palabras y gestos dejaron huella en quienes compartieron con él escenarios y proyectos, convirtiendo su camino en un ejemplo de perseverancia.