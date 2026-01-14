Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Luis Alfonso honra la memoria de Yeison Jiménez con particular gesto en pleno concierto

Luis Alfonso sorprendió en pleno concierto con un gesto especial hacia Yeison Jiménez que conmovió al público.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Luis Alfonso conmueve.
Luis Alfonso conmueve al recordar a Yeison Jiménez en pleno concierto. (Fotos Canal RCN)

El cantante de música popular Luis Alfonso, le rindió homenaje a su colega fallecido Yeison Jiménez en uno de sus conciertos.

Luis Alfonso usa una prenda con la imagen de Yeison Jiménez.
Luis Alfonso usa una prenda con la imagen de Yeison Jiménez en uno de sus conciertos. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Luis Alfonso que se mostró muy afectado por la partida de su amigo, ha buscado la manera de mantener viva su memoria.

¿Cómo le rindió homenaje Luis Alfonso a Yeison Jiménez en plena presentación?

El cantante apareció en una presentación en Cundinamarca con un poncho con la imagen y el nombre de Yeison Jiménez, el gesto fue aplaudido por sus seguidores y por los internautas.

Luis Alfonso fue uno de los primeros artistas en reaccionar el día del accidente. En sus palabras no solo se fue un referente de la música popular, sino un amigo con el que compartió muchos sueños y aprendizajes.

Luis Alfonso ha tenido que seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales, pero sin dejar a un lado el legado y la memoria de Yeison Jiménez.

¿Cuándo se llevará a cabo el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Este 14 de enero se llevará a cabo el homenaje público y gratuito para Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Aunque no se ha confirmado, se espera que Luis Alfonso haga presencia en el encuentro que busca resaltar el legado musical que dejó Yeison.

Artículos relacionados

Se espera que artistas del género popular interpreten sus canciones más recordadas, convirtiendo el escenario en un espacio de unión y memoria colectiva.

Por otra parte, la familia se despidió del artista de manera privada el 13 de enero en un cementerio al norte de la ciudad.

Muchas personalidades de la música y del medio artístico han expresado su tristeza por la prematura partida de Yeison Jiménez.

En cada mensaje de despedida se ha resaltado no solo su talento como intérprete de música popular, sino también la calidad humana que lo distinguía.

Artículos relacionados

Colegas, amigos y figuras del entretenimiento lo recordaron como un hombre humilde, cercano a su público y capaz de enfrentar las dificultades con valentía y optimismo.

Sus palabras y gestos dejaron huella en quienes compartieron con él escenarios y proyectos, convirtiendo su camino en un ejemplo de perseverancia.

Luis Alfonso emociona al recordar a su colega.
Luis Alfonso emociona al recordar a su colega Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’ Yeison Jiménez

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez en Canal RCN donde compartió emotivas palabras semanas antes de fallecer.

yeison Jiménez homenaje Yeison Jiménez

Revelan imágenes de los féretros en homenaje a Yeison Jiménez

Fanáticos se conmueven al ver imágenes del homenaje a Yeison Jiménez y sus compañeros en el Movistar Arena.

Esposa de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: récords, homenajes y cifras que marcan su legado póstumo

Tras la trágica muerte de Yeison Jiménez su música alcanzó nuevos récords en Spotify y YouTube, demostrando su impacto.

Lo más superlike

¡Julio Iglesias enfrenta investigación por denuncias! Talento internacional

¡Julio Iglesias enfrenta denuncias! Dos exempleadas lo acusan de comportamientos inapropiados

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por hechos ocurridos en 2021, y autoridades españolas adelantan una investigación en su contra.

Marcela Reyes habla sobre la apuesta con Epa Colombia La casa de los famosos

Marcela Reyes en La casa de los famosos destapa la verdad sobre la apuesta millonaria con Epa Colombia

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Alexa Torres sobre su liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alexa Torres rompe en llanto y confiesa su miedo en La casa de los famosos: “No quiero ser la mala”

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27