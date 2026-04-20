Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo es criticada por defender a Juanda Caribe: esto respondió

Sofía Jaramillo respondió a las críticas sobre su defensa a Juanda Caribe, tras cuestionamientos por sus comportamientos en el reality.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sofía Jaramillo responde a críticas tras apoyar a Juanda Caribe
Sofía Jaramillo se pronuncia ante críticas por apoyar a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Con lo que se ha visto en los últimos días en La casa de los famosos Colombia 2026, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Artículos relacionados

Desde casi un inicio de la competencia, se vio que los participantes se la llevaban muy bien y para algunos fue raro, sin embargo, ahora está más amigos y el trato entre ellos ha llamado mucho la atención.

Esto es lo que ha llevado que los internautas rechacen contundentemente el comportamiento de los dos famosos, debido a que el humorista tiene una familia fuera de la competencia.

Artículos relacionados

Sin embargo, hay quienes tiene sus posturas y opiniones de los participantes, como en el caso de Sofía Jaramillo, quien habría defendido a su excompañero.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo al referirse sobre Juanda Caribe y sus comportamientos en La casa de los famosos?

A través de las redes sociales, se está hablando mucho sobre la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata, tanto que los mismos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y otras figuras publicas están opinando al respecto.

Sofía Jaramillo se pronuncia ante críticas por apoyar a Juanda Caribe
Sofía Jaramillo desata reacciones por apoyar a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Lo que ha sucedido en el momento es que tanto el humorista como la influenciadora están siendo criticados y por eso, cuestionaron a Sofía Jaramillo, porque para algunos, parecía que ella lo estuviese defendiendo y le preguntaron cómo podía hablarle bien, con todo lo que ha hecho durante el reality.

Por eso se refirió al tema y escribió en sus historias de Instagram que, “no construye sus percepciones desde el ruido, sino desde la experiencia”, haciendo referencia que se queda con el Juanda que le dio un trato amable durante la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

Precisamente, con toda la controversia que hay por la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia, Sheila Gándara se pronunció y dejó un comentario en un video en donde escribió que los dos famosos son “tal para cual”.

Sofía Jaramillo desata reacciones por apoyar a Juanda Caribe
Sofía Jaramillo responde a críticas tras apoyar a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, en las horas de la mañana de este lunes 20 de abril, la mujer responsabilizó a Juanda de a ver sido quien causó su embarazo de alto riesgo, presuntamente.

Además, dijo que había guardado silencio por respeto, pero que, ya no tiene que callar más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra asegura que pondrá su integridad física en peligro. La Liendra

La Liendra preocupó al decir que recibirá advertencias por su nuevo documental; ¿de qué se trata?

La Liendra anticipó que su nuevo documental podría traerle problemas y malas reacciones por el tema que decidió abordar.

Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet La casa de los famosos

Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet tras salir de La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz causó furor en redes sociales tras presumir la cantidad de prendas y accesorios que tiene en su armario.

Karola Alcendra revela su decisión con Eidevin La casa de los famosos

Karola Alcendra rompe el silencio y reveló su futuro con Eideivin López: ¿qué dijo?

Karola Alcendra se pronunció con Eidevi López, en donde hablaron de qué sucederá en su relación tras La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió? Falcao

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?

Falcao sufrió grave fractura tras reciente partido de Millonarios F.C. ante el América de Cali tras ser retirado en camilla.

Jhorman Toloza le respondió a hermana de Alexa Torrex La casa de los famosos

Jhorman Toloza responde sin filtros a hermana de Alexa Torrex tras declaraciones en su contra

J Balvin protagoniza caída en tarima J Balvin

J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?