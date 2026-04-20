Sofía Jaramillo es criticada por defender a Juanda Caribe: esto respondió

Con lo que se ha visto en los últimos días en La casa de los famosos Colombia 2026, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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Desde casi un inicio de la competencia, se vio que los participantes se la llevaban muy bien y para algunos fue raro, sin embargo, ahora está más amigos y el trato entre ellos ha llamado mucho la atención.

Esto es lo que ha llevado que los internautas rechacen contundentemente el comportamiento de los dos famosos, debido a que el humorista tiene una familia fuera de la competencia.

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Sin embargo, hay quienes tiene sus posturas y opiniones de los participantes, como en el caso de Sofía Jaramillo, quien habría defendido a su excompañero.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo al referirse sobre Juanda Caribe y sus comportamientos en La casa de los famosos?

A través de las redes sociales, se está hablando mucho sobre la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata, tanto que los mismos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y otras figuras publicas están opinando al respecto.

Sofía Jaramillo desata reacciones por apoyar a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Lo que ha sucedido en el momento es que tanto el humorista como la influenciadora están siendo criticados y por eso, cuestionaron a Sofía Jaramillo, porque para algunos, parecía que ella lo estuviese defendiendo y le preguntaron cómo podía hablarle bien, con todo lo que ha hecho durante el reality.

Por eso se refirió al tema y escribió en sus historias de Instagram que, “no construye sus percepciones desde el ruido, sino desde la experiencia”, haciendo referencia que se queda con el Juanda que le dio un trato amable durante la competencia.

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

Precisamente, con toda la controversia que hay por la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia, Sheila Gándara se pronunció y dejó un comentario en un video en donde escribió que los dos famosos son “tal para cual”.

Sofía Jaramillo responde a críticas tras apoyar a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, en las horas de la mañana de este lunes 20 de abril, la mujer responsabilizó a Juanda de a ver sido quien causó su embarazo de alto riesgo, presuntamente.

Además, dijo que había guardado silencio por respeto, pero que, ya no tiene que callar más.