Sofía Avendaño reveló sus favoritas para La casa de los famosos Colombia 2026

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia segunda temporada, sorprendió al revelar cuáles eran sus participantes favoritas para esta nueva temporada que dará inicio el próximo lunes 12 de enero del 2026 por la pantalla chica y 24/7 por la app del Canal RCN que puedes descargar dando clic aquí.

¿Quiénes son las participantes que Sofía Avendaño apoyará en La casa de los famosos Colombia 2026?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sofía Avendaño reveló el nombre de dos participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 que apoyará.

Sara Uribe se une a La casa de los famosos Colombia tercera temporada. (Foto Canal RCN).

Según comentó Avendaño, dos de sus favoritas para que ganen la tercera temporada del afamado reality son Sara Uribe y Manuela Gómez. Según comentó, la razón por la que confiaba en ellas para obtener la victoria se debía a que era leales, además de conocerlas desde antes de su transición.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el bebé de famosa participante de Acapulco Shore: "el tiempo que Dios me lo prestó fue cortico"

“Sara y Manuela, las mías personales, jamás se dejaron influenciar: son neutrales, me demostraron lealtad y transparencia ante cualquier mal comentario de terceros. Jamás dejaron de ser mis amigas, porque son amigas mías desde antes de mi tránsito. Ojalá rompan y la gente que tengan adentro no las usen ni las involucren en cosas que ellas no son. Yo les tengo fe y sé que van a romperla”

Con esto, Sofía Avendaño dejó clara su postura frente a la competencia y su total apoyo a Sara Uribe y Manuela Gómez, dos nombres que desde ya han comenzado a generar gran expectativa entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados Yina Calderón Filtran video de cómo quedó el carro de la hermana de Yina Calderón tras sufrir accidente de tránsito

¿Qué participantes estarán en La casa de los famosos Colombia 2026?

Vale la pena recordar que junto a Sara Uribe y Manuela González también estarán participantes como Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe y Mariana Zapata.