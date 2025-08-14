Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Avendaño defendió a Karina García y lanzó pulla a Melissa Gate

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reaccionó a la polémica entre Karina García y Melissa Gate.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sofía Avendaño reaccionó a pleito entre Karina García y Melissa Gate
Sofía Avendaño opinó sobre conflicto entre Karina García y Melissa Gate. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Karina García y Melissa Gate han estado acaparando la atención mediática.

¿Cómo reaccionó Sofía Avendaño a polémica de Karina García y Melissa Gate?

Melissa Gate al parecer le mandó varias pullas e indirectas a Karina García a través de unas transmisiones en vivo en sus redes sociales, las cuales la antioqueña le respondió recientemente.

Este rifirrafe entre ambas ha provocado reacciones de varios famosos e influenciadores, una de ellas fue Sofía Avendaño, quien al parecer se mostró a favor de Karina García.

Sofía a través de sus redes sociales dejó un curioso mensaje en el que no mencionó nombres directamente, pero hizo alusión a las pullas de Melissa.

Últimamente estoy viendo tanta tiradera a las niñas lindas que son put*s, que no son, cuál es el problema, si son bonitas y no son baratas.

Sofía Avendaño dejó un mensaje que para los internautas fue una indirecta para Melissa Gate en donde la invitó de manera sarcástica a preocuparse por ella y no por los demás.

A ponerse lindas mami, en vez de criticar a las bonitas, póngase lindas para que no lo tengan que dar gratis.

¿Qué reacciones dejó la reacción de Sofía Avendaño?

Como era de esperarse esta reacción de Sofía Avendaño sobre el problema de sus excompañeras de La casa de los famosos Colombia no ha pasado por desapercibido.

Muchos internautas han expresado que su comentario demostró que estaba a favor de Karina García pese a sus diferencias en el reality.

Sin embargo, algunos la criticaron por meterse en conflictos ajenos y por eso en redes hubo comentarios como: "Compra pelea ajena y después se queja", "Toda la razón" o "Se tenía que decir y lo dijo"

Hombre captado con Laura González tendría amorío con Sofía Avendaño
Sofía Avendaño reaccionó a rifirrafe de Melissa Gate y Karina García. (Foto Canal RCN).

¿Cuáles fueron las pullas entre Melissa Gate y Karina García?

Las pullas de Melissa Gate para Karina García y Altafulla han sido varias, sin embargo, las últimas que al parecer colmaron la paciencia de Karina fueron sobre su enfrentamiento con Karely Ruiz.

"Ojalá Karely la de toda, soy team Karely. Ojalá le arranque las extensiones a la otra, y ojalá le dé en ese hocico y le parta una carilla”

Ante esto Karina García le respondió de manera directa que no entendía cómo una persona se dedicaba a tirar 'hate' por redes sociales y vivir de eso.

Qué vacía debe sentirse una persona para que su vida se limite hacer lives en TikTok a hablar mal de alguien.

