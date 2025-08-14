Muere a los 30 años Kseniya Alexandrova, modelo y Miss Universo Rusia 2017

El mundo de la moda y los certámenes de belleza está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Kseniya Alexandrova, ocurrido el pasado 12 de agosto a los 30 años.

La noticia fue anunciada por la agencia de modelos Modus Vivendis, con la que Kseniya trabajó desde los 19 años.

“Con gran pesar les informamos que nuestra colega y amiga, la modelo Kseniya, falleció anoche [...] Era talentosa, carismática e increíblemente luminosa. Sabía inspirar, apoyar y brindar cariño a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”, compartió la compañía en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuál fue la causa de muerte de Kseniya Alexandrova?

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial la causa de su fallecimiento, medios rusos informan que presuntamente habría perdido la vida en un accidente automovilístico.

¿Quién fue Kseniya Alexandrova, Miss Universe 2017?

Kseniya Alexandrova (1994-2025) fue modelo, presentadora de televisión y psicoterapeuta.

Alcanzó reconocimiento nacional en 2017 al convertirse en primera finalista de Miss Universo Rusia, lo que le permitió representar a su país en el certamen Miss Universo de ese mismo año.

Graduada en Finanzas y Crédito por la Universidad Rusa de Economía Plejánov, complementó su formación en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino. Años después, en 2022, obtuvo una licenciatura en Psicología en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú.

Desde los 19 años trabajó con la agencia Modus Vivendis, compaginando su faceta como modelo con labores de presentadora y su ejercicio profesional como psicóloga. Su enfoque combinaba la estética y la comunicación con un profundo interés por el bienestar emocional.

En redes sociales, especialmente en Instagram, Kseniya reunía a más de 75 mil seguidores. Allí compartía reflexiones sobre salud mental, relaciones humanas y desarrollo personal.

¿Quiénes se han pronunciado ante el fallecimiento de Kseniya Alexandrova?

La Organización Miss Universe emitió un comunicado en sus redes sociales expresando sus condolencias:

"Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universe y más allá. Que su memoria continúe inspirando amabilidad, fortaleza y amor en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla.", compartió la organización.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza y lamento por la pérdida de una vida tan joven y talentosa.