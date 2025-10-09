Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Sin músculos! Dwayne Johnson ‘La Roca’ sorprende con un nuevo look en redes

Dwayne Johnson reveló su cambio físico más radical hasta ahora, motivado por un papel que lo reta a mostrar una faceta distinta en el cine.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
De luchador a estrella de cine… y ahora, un cambio inesperado: el nuevo rostro de Dwayne Johnson en el cine.
La Roca sorprendió al mundo con un cambio físico radical. Foto AFP/Etienne Laurent

Dwayne Johnson, más conocido en el mundo del entretenimiento como La Roca, ha dado de qué hablar al compartir con sus seguidores una transformación física que pocos esperaban.

El actor se ha caracterizado durante toda su carrera por mantener una figura imponente y musculosa, reduciendo su masa corporal en esta ocasión de una manera muy significativa.

¿Cuál es la razón de la transformación de Dwayne Johnson?

Esta decisión responde a un nuevo reto profesional que lo llevará a interpretar un personaje muy diferente a los que el público está acostumbrado a ver en la pantalla grande.

 

El exluchador saltó de los cuadriláteros al cine con gran éxito y confesó que se encuentra en un proceso de cambio que le genera entusiasmo y mucha intriga, pues su objetivo no es solo perder peso sino explorar facetas actorales que le han comenzado a exigir mostrar otra versión de sí mismo.

¿Qué representa este cambio en la carrera de Dwayne Johnson?

El cambio físico de La Roca está relacionado a dos proyectos de cine que vienen en camino, inspirados en hechos reales sobre el luchador Mark Kerr, donde el reto no solo será actoral sino físico.

Dwayne ‘La Roca’ Johnson sorprende en Venecia con drástico cambio físico
‘La Roca’ Johnson sorprende al presentarse con drástico cambio físico / (Foto de AFP)

Pues la interpretación requiere un aspecto mucho más cercano al que tenía el luchador en su carrera deportiva, lo que hizo que Dwayne Johnson replanteara su alimentación y rutina de entrenamiento.

¿Cómo han recibido los fanáticos el cambio físico de Dwayne Johnson?

Para él, asumir esta transformación no solo significa modificar su apariencia sino también abrir la puerta a nuevas oportunidades artísticas, pues durante años ha estado encasillado en papeles de fuerza y acción, en los que su figura imponente era el sello principal.

Sin embargo, las reacciones han sido positivas la ver que no solo modificará su apariencia, sino que abrirá puertas a nuevas oportunidades artísticas que emocionan a sus seguidores, quienes ansían verlo nuevamente en la pantalla grande, ahora, el reto será conquistar al público con una faceta más humana, versátil y, sobre todo, sorprendente.

