Fredy Guarín emociona a sus seguidores con un emotivo post: "Con la nena de papi"

Fredy Guarín reaparece con un emotivo mensaje sobre su recuperación, mostrando cómo su lucha personal inspira a su hija y a toda una generación.

Fredy Guarín sobre cómo le ha cambiado la vida
El exfutbolista Fredy Guarín contó cómo le cambió la vida tras dejar el trago. (AFP: MARWAN NAAMANI)

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín volvió a ser noticia, esta vez por una razón muy distinta a las que en su momento preocuparon a sus seguidores.

¿Cómo fue el camino de Fredy Guarín para llegar a este punto?

Pues a través de sus redes sociales, el jugador compartió una serie de fotografías en compañía de su hija, disfrutando de una tarde tranquila y llena de afecto, las imágenes no solo mostraron la cercanía con la pequeña, sino también u mensaje cargado de reflexión sobre su proceso de recuperación y recordando que lo que ahora es un esfuerzo para él, influye en toda su generación.

Fredy Guarín compartió un emotivo mensaje junto a su hija en redes sociales.
Fredy Guarín sorprendió en redes con un emotivo mensaje sobre su recuperación y su compromiso con el futuro de su familia. (AFP: EITAN ABRAMOVICH)

Fredy atravesó momentos difíciles ligados al consumo de alcohol y hoy transmite un mensaje esperanzador a quienes lo siguen, pues en sus palabras se nota un proceso de transformación en el que reconoce que no ha dejado de trabajar ni un solo día por mantenerse firme en su nueva etapa.

¿Qué significa la recuperación para Fredy Guarín actualmente?

El exfutbolista vivió momentos de oscuridad que quedaron expuestos públicamente, especialmente durante la pandemia del Covid -19, con un episodio intrafamiliar sensible que marcó un punto de quiebre en su vida.

 

Aceptó la realidad de sus problemas y escuchar el llamado de su madre quien durante años le insistió en buscar ayuda, Fredy ha contado en varias ocasiones que intentó recuperarse, pero lo hacía por presión externa y no por voluntad propia.

Hasta que llegó a experimentar un espacio que él llamó como la soledad total, fue entonces al sentir que ya no tenía a quien acudir y comprendió que era el momento de dar el paso por sí mismo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Fredy Guarín frente al post en redes sociales?

Actualmente asegura que su proceso avanza de manera positiva porque cada reto que se le presenta lo enfrenta con la seguridad de que está preparado para superarlo, además ha aprendido a tomar decisiones más conscientes y darle un sentido de evolución a su vida sin estancarse en los errores del pasado.

Entre los comentarios de sus seguidores se destacan aquellos que expresan admiración al proceso de recuperación del exfutbolista, además, de la valentía al compartir un episodio tan personal con el público y el aspecto mediático.

