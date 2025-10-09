Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano se sinceró contra quienes la tildan de "señora": "Me siento en crisis"

Aida Victoria Merlano reveló la crisis por la que está pasando en medio de su posparto de su hijo Emiliano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano sobre su edad
Aida Victoria Merlano en medio de curiosa crisis/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló estar en la crisis anticipada de los 30 y cuestionarse sobre si ya es una señora.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la crisis por su edad?

La creadora de contenido compartió un video en su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, a quienes les confesó que se encuentra en crisis luego de haber visto que una de sus excompañeras de colegio se veía como una señora.

Según contó en sus redes sociales le salió un video de alguien que estudió con ella y la vio como toda una señora, por lo que, se interrogó si ella también es una señora, pues son de la misma generación.

"Sé que soy señora, pero dime la verdad ¿ya doy vibras de señora?¿ o todavía me ves muchachita?", fue la encuesta que hizo a sus seguidores, pero obtuvo respuestas que no esperaba.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a quienes la tildaron de "señora"?

Poco después de realizarla, compartió los resultados y casi 30 mil personas le indicaron que ya la veían como señora, por lo que, ella con humor reaccionó.

"¿Cuánto me tomará bloquear a 28 mil personas? Les tengo rabia, se me está anticipando la crisis de los 30", señaló.

Por ahora, la creadora de contenido se encuentra disfrutando de su maternidad con su hijo Emiliano, a quien dio a luz el pasado 29 de julio, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

La creadora de contenido ha compartido con sus millones de admiradores parte de este nuevo proceso en su vida, donde ha destacado lo difícil que ha sido para ella la lactancia y el descanso, pero lo gratificante y feliz que está al ver saludable a su bebé.

Por su parte, ha optado por mantenerse al margen de varias polémicas, entre ellas las especulaciones que han surgido de una posible ruptura con el padre de su hijo, quien salió a desmentir que le habría sido infiel a la influenciadora y que tampoco duda de la paternidad del pequeño.

