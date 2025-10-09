Kendall Jenner sorprende con su decisión más inesperada: decir adiós al modelaje

La vida de Kendall Jenner ha estado marcada por las pasarelas, las cámaras y la constante atención mediática, sin embargo, a sus 29 años la modelo más reservada del clan Kardashian-Jenner ha decidido replantearse su futuro y considerar un camino diferente al modelaje.

Su declaración estuvo acompañada de emociones y sorpresas tanto en seguidores como críticos de la industria de la moda, pues la joven confesó que sus aspiraciones en este punto de la vida iban más allá del modelaje.

¿Por qué Kendall quiere dejar las pasarelas?

La vida de Kendall ha estado marcada por la moda, pero asegura que este universo puede resultar excesivamente superficial, después de varios años modelando, admite que extraña la sensación de llevar una vida sencilla y sin la presión de cumplir con estándares tan altos y exigentes.

Kendall mostró su interés por el diseño de interiores y la equitación como nuevas pasiones. Foto AFP/Amy Sisman

Y aunque ha sido una plataforma de crecimiento y visibilidad, no representa su verdadera pasión, pues se siente más atraída por actividades creativas que le permitan expresarse de manera auténtica y lejos de los reflectores.

¿Qué quiere hacer Kendall Jenner después de retirarse?

Lejos de pensar en un futuro sin rumbo, Kendall ya tiene una dirección clara en el mundo del diseño de interiores, su mayor interés es trabajar en la construcción de una casa o proyecto que refleje su gusto por crear espacios acogedores.

Comenta que disfruta de lo cotidiano, de vestirse sencillo y usar poco maquillaje, además de dedicarse a la equitación como otra de sus grandes pasiones y en la que incluso a llegado a competir bajo un nombre diferente para sentirse libre de la exposición mediática.

¿Cómo recuerda su vida en medio de la fama familiar?

Desde muy pequeña estuvo frente a cámaras debido al reality que catapultó a su familia, sin embargo, recuerda que, pese a la fama, su entorno intentó brindarle estabilidad. Ella y su hermana Kylie pudieron mantener amistades fuera de ese mundo y recibir el apoyo de sus hermanos mayores, quienes les marcaron un camino de aprendizaje.

A sus 29 años, Kendall Jenner sorprende con su decisión más inesperada: decir adiós al modelaje. Foto AFP/EMichael Tran

Ahora quiere dejar atrás el brillo de las pasarelas para priorizar un estilo de vida donde la simplicidad y la autenticidad sean protagonistas.