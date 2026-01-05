Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Sin Dani Duke? La Liendra disfruta sus vacaciones practicando deportes extremos en su tierra natal

La Liendra comparte con sus seguidores la emoción de unas vacaciones llenas de deportes extremos en su tierra natal.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra disfruta de sus vacaciones.
La Liendra disfruta de sus vacaciones realizando deportes extremos. (Foto de La Liendra Canal RCN) (Foto del drafting Freepik)

La Liendra emocionó a sus seguidores al mostrar como disfruta de sus vacaciones montando en un carro 4x4 y realizando deportes extremos.

La Liendra pasa sus vacaciones en su tierra natal.
La Liendra muestra sus vacaciones junto a su familia. (Foto de la Liendra Canal RCN) (Foto del drafting Freepik)

¿Cómo está disfrutando de sus vacaciones La Liendra?

En sus historias de Instagram, el influenciador compartió un video en el que se le ve junto a otras personas en unos carros camperos y con unas balsas inflables y chalecos salva vidas lo que insinúa que van a hacer Rafting.

En el clip La Liendra le pregunta a su comunidad digital si adivinan para dónde van mientras va agarrado de la parte trasera del carro en un camino de tierra.

El rafting es una experiencia que combina aventura y trabajo en equipo, pues consiste en recorrer ríos de corriente fuerte a bordo de balsas inflables mientras los participantes reman para mantener el control y superar los rápidos.

Además, el influenciador también compartió una fotografía con su mamá, lo que indica que está recargando energías para empezar el año en su tierra natal.

Semanas atrás, el creador de contenido había mostrado toda la evolución que ha tenido en las redes sociales y su emoción por el número de reproducciones que ha alcanzado y el cariño que la gente le ha demostrado desde que hizo cambios en su estilo.

Incluso se atrevió a hablar de la soledad y de temas tan complejos como la depresión, aunque su esencia alegre y de humor sigue siendo la que más conecta con su público.

¿La Liendra y Dani Duke están pasando las vacaciones por separado?

Mientras La Liendra compartía momentos llenos de adrenalina y aventura en medio de sus vacaciones, su pareja Dani Duke mostró en redes sociales un panorama completamente distinto.

La influenciadora publicó historias en las que aparece disfrutando de planes tranquilos y hogareños, como jugar cartas con sus seres queridos y desayunar chocolate caliente acompañado de galletas.

Estas escenas contrastan con la energía extrema que transmitió La Liendra en sus clips, generando comentarios entre los usuarios que señalan que ambos están viviendo sus días de descanso de manera separada, cada uno rodeado de su familia y en ambientes muy diferentes.

La Liendra pasa sus vacaciones sin Dani Duke.
La Liendra y Dani Duke pasan los días de descanso por separado. (Foto Canal RCN)
