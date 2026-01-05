Silvestre Dangond sorprendió a sus seguidores con un gesto inesperado durante sus vacaciones

El cantante vallenato Silvestre Dangond sorprendió a sus seguidores al compartir una mazorca asada con ellos en la playa.

Silvestre Dangond es captado comiendo mazorca junto a sus seguidores en el mar. (Foto Dave Kotinsky/AFP)

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Cómo sorprendió Silvestre Dangond a sus seguidores en Santa Marta?

El artista fue captado disfrutando en pantalonetas de una mazorca mientras sus seguidores, asombrados, trataban de inmortalizar el momento con sus celulares.

El momento único fue compartido en redes y rápidamente se volvió viral. En el clip se le puede ver a Silvestre saludando y bailando con las personas que no pueden creer que lo tengan tan cerca.

Este acercamiento se da luego de que el cantante se presentara en Cartagena en una fiesta de fin de año y posteriormente en un concierto en Santa Marta en el que tuvo lleno total.

Asimismo, días antes de estas presentaciones, el cantante fue tema de conversación en redes sociales debido a un episodio médico que sufrió en plena presentación en Cali que lo obligó a detener y cancelar su show.

Según se conoció, Silvestre tuvo problemas estomacales, aunque en un principio preocupó a sus seguidores, con estas imágenes demuestra que se encuentra perfectamente de salud.

¿Por qué Silvestre Dangond no publica fotografías con sus familiares?

En una entrevista reciente, Silvestre Dangond decidió hablar con honestidad sobre un tema que suele generar debate entre sus seguidores: la ausencia de fotografías familiares en sus redes sociales.

El artista explicó que esta elección responde a una convicción personal y no a un distanciamiento con sus seres queridos.

Para él, la vida privada no necesita ser expuesta constantemente para demostrar afecto o cercanía.

El cantante aclaró que su relación con padres, hermanos y demás familiares es sólida. Viajes, celebraciones y encuentros cotidianos forman parte de su día a día, pero prefiere mantenerlos en un ámbito privado, lejos de la exposición mediática.

Dangond también señaló que, en su opinión, las redes sociales han creado una presión innecesaria sobre las figuras públicas, obligándolas a mostrar cada aspecto de su vida personal como si fuera un requisito.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocido cantante hizo un fuerte reclamo contra otro artista que irrumpió en su show EN VIVO

Silvestre considera que esa dinámica puede distorsionar la verdadera naturaleza de las relaciones y generar expectativas poco realistas.

De esta manera, Silvestre reafirma que su vida personal no necesita estar constantemente expuesta para ser significativa.