Messi revela cómo vive el amor junto a Antonella Rocuzzo: “Soy un romántico”

Lionel Messi sorprendió al hablar sin filtros sobre el amor, su vida en pareja y su forma de demostrar cariño junto a Antonella.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Messi y Antonela celebran su aniversario con una foto inédita que derritió a millones.
La pareja más sólida del fútbol también conquista corazones fuera de la cancha. Messi y Antonela celebran 8 años de unión, familia y complicidad. Foto AFP/Josep Lago
