En la mañana de este 7 de enero, se confirmó la sorprendente noticia que Radamel Falcao, uno de los futbolistas más influyentes del país por su gran talento a nivel internacional, regresa a Millonarios Fútbol Club.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales en la que varias celebridades como Mario Yepes, Fredy Guarín y otras celebridades se han pronunciado al respecto.

¿Cómo anunció Millonarios FC que Falcao regresa al equipo este 2026?

Recordemos que Radamel Falcao hizo parte de Millonarios F.C. durante su primer ciclo a principios del 2025. Sin embargo, luego finalizó su contrato, luego de llevar en alto todo su potencial en el fútbol al ser uno de los delanteros más destacados del país.

Por su parte, la cuenta oficial de Millonarios FC. agregó recientemente dos publicaciones en las que confirmaron el regreso de Radamel Falcao al primer ciclo durante este 2026.

Desde luego, la noticia ha causado gran conmoción por parte de la fanaticada de Millonarios FC, en la que miles de internautas han demostrado gran emotividad tras el gran debut que tendrá Radamel Falcao dentro del equipo al debutar próximamente su primer partido.

Falcao regresa para el primer ciclo de Millonarios en el 2026. | AFP: Jaime Saldarriaga

¿Qué reacciones ha dejado el regreso de Radamel Falcao a Millonarios FC?

Sin duda, la revelación de Millonarios F.C. ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales en las que se evidencia que en la actualidad Radamel Falcao cuenta con una gran fanaticada.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el regreso de Falcao a Millonarios? | AFP: Raúl Arboleda

Por un lado, el exfutbolista colombiano Freddy Guarín, aprovechó la oportunidad para expresarle a Radamel Falcao la gran felicidad que sintió tras su regreso al equipo con las siguientes palabras:

“Llévame. Vamos, que vamos, las veces que sea necesario hay que internarlo”, agregó Fredy Guarín.

Por otra parte, el exfutbolista Mario Yepes, quien también hizo parte de la décima edición de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN y Rubigol, quien se ha posicionado como uno de los influenciadores más destacados del país, compartieron su reacción, resaltando la gran admiración que tienen por Falcao, quien ha dejado un importante legado en el fútbol colombiano en el que ha adquirido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera profesional.