Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Los memes y reacciones que dejó el regreso de Radamel Falcao a Millonarios FC

La confirmación de Radamel Falcao para Millonarios FC generó gran revuelo en redes sociales y lluvia de comentarios.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Los memes y reacciones que dejó el regreso de Radamel Falcao a Millonarios FC
Así reaccionaron los internautas y celebridades tras el regreso de Falcao a Millonarios. | AFP: Jaime Saldarriaga

En la mañana de este 7 de enero, se confirmó la sorprendente noticia que Radamel Falcao, uno de los futbolistas más influyentes del país por su gran talento a nivel internacional, regresa a Millonarios Fútbol Club.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales en la que varias celebridades como Mario Yepes, Fredy Guarín y otras celebridades se han pronunciado al respecto.

Artículos relacionados

¿Cómo anunció Millonarios FC que Falcao regresa al equipo este 2026?

Recordemos que Radamel Falcao hizo parte de Millonarios F.C. durante su primer ciclo a principios del 2025. Sin embargo, luego finalizó su contrato, luego de llevar en alto todo su potencial en el fútbol al ser uno de los delanteros más destacados del país.

Artículos relacionados

Por su parte, la cuenta oficial de Millonarios FC. agregó recientemente dos publicaciones en las que confirmaron el regreso de Radamel Falcao al primer ciclo durante este 2026.

Desde luego, la noticia ha causado gran conmoción por parte de la fanaticada de Millonarios FC, en la que miles de internautas han demostrado gran emotividad tras el gran debut que tendrá Radamel Falcao dentro del equipo al debutar próximamente su primer partido.

Los memes y reacciones que dejó el regreso de Radamel Falcao a Millonarios FC
Falcao regresa para el primer ciclo de Millonarios en el 2026. | AFP: Jaime Saldarriaga

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el regreso de Radamel Falcao a Millonarios FC?

Sin duda, la revelación de Millonarios F.C. ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales en las que se evidencia que en la actualidad Radamel Falcao cuenta con una gran fanaticada.

Los memes y reacciones que dejó el regreso de Radamel Falcao a Millonarios FC
¿Cómo reaccionaron los internautas tras el regreso de Falcao a Millonarios? | AFP: Raúl Arboleda

Por un lado, el exfutbolista colombiano Freddy Guarín, aprovechó la oportunidad para expresarle a Radamel Falcao la gran felicidad que sintió tras su regreso al equipo con las siguientes palabras:

“Llévame. Vamos, que vamos, las veces que sea necesario hay que internarlo”, agregó Fredy Guarín.

Por otra parte, el exfutbolista Mario Yepes, quien también hizo parte de la décima edición de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN y Rubigol, quien se ha posicionado como uno de los influenciadores más destacados del país, compartieron su reacción, resaltando la gran admiración que tienen por Falcao, quien ha dejado un importante legado en el fútbol colombiano en el que ha adquirido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera profesional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven Khloé Kardashian

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven

Famosa confiesa que quiere “congelarse y preservarse” para seguir viéndose joven y revela su relación con la vanidad y los retoques estéticos.

Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un fenómeno que conecta culturas y generaciones. Lionel Messi

Lionel Messi reveló detalles sobre su vínculo con Bad Bunny

Lionel Messi habló sin solemnidad sobre su vínculo con Bad Bunny y reflexionó sobre cómo el fútbol y la música se cruzan en la cultura actual.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe y la tildó de 'mueble' antes de su ingreso a La casa de los famosos

Yina Calderón dejó ver su opinión sin filtros sobre Sara Uribe, quien hace pocos días fue confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

J Balvin

J Balvin causa furor tras hacer enojar a una mujer mayor en transporte público sin que ella lo reconociera

J Balvin causó furor al hacer enojar a una mujer mayor que se movilizaba en transporte público y no logró reconocerlo.

La sorpresa que recibió Alexa Torrex antes de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex recibió inesperada sorpresa antes de entrar a La casa de los famosos 3, ¿qué sucedió?

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos