Reconocida actriz se quebró en llanto tras inesperado diagnóstico de cáncer: ¿qué dijo?

Famosa actriz rompió en llanto en sus redes acerca de su diagnóstico de cáncer, revelando detalles de su enfermedad.

¿Quién es la reconocida actriz que hizo inesperada confesión acerca de su estado de salud? | Foto: Freepik

En los últimos meses, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia que una reconocida actriz fue diagnosticada de cáncer.

Desde entonces, varios seguidores de la actriz han estado pendientes de su estado de salud. Sin embargo, compartió hace pocos días un video en sus redes sociales en el que confirmó que tiene una importante mejoría de salud.

¿Quién es la reconocida actriz que fue diagnosticada con cáncer hace varios meses?

El nombre de Antonia San Juan se ha posicionado como una de las actrices más influyentes a nivel internacional al demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones como: ‘Todo sobre mi madre’, ‘El hoyo 2’, ‘Lo que se avecina’.

Por su parte, la actriz causó una gran preocupación desde hace varios meses tras revelar en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer en donde tuvo que realizar las respectivas quimioterapias.

Ella es Antonia San Juan, la actriz que habló de su diagnóstico de cáncer. | Foto: Freepik

A raíz de esta situación, Antonia se sinceró hace varias semanas con sus seguidores que tuvo una metástas#s. Sin embargo, gracias al tratamiento realizado por especialistas médicos, confirmó que ya tiene un estado de salud más estable.

¿Cuál fue el emotivo video que compartió la actriz revelando que ya está curada de cáncer?

¿Cuál es el estado de salud actual de Antonia San Juan? | Foto: Freepik

Desde que la actriz anunció en sus redes sociales que fue diagnosticada de cáncer, sorprendió hace unos días, a través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 500 mil seguidores, que venció la enfermedad con estas palabras:

“Estoy emocionada, contenta de cómo he llevado este proceso, todo el apoyo que me han dado. Hoy he hecho la última quimio. Todavía, tengo algunas secuelas, pero, estoy muy contenta porque me dijeron que el tumor ya remitió y que estoy curada. Tengo que hacer el tratamiento que viene ahora. Pero, estoy muy orgullosa”, agregó Antonia San Juan en el video.

