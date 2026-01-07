Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce el apartamento de soltero de Omar Murillo ‘Bola 8’ tras su ruptura con Koral Costa

Koral Costa confirmó su ruptura con Omar Murillo. Tras esta noticia, el actor se mudó, mostrando su apartamento de soltero.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cómo luce el apartamento de soltero de Bola 8 tras su ruptura con Koral Costa? | Fotos: Buen Día, Colombia. Freepik

En las últimas semanas, varios internautas generaron una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca del distanciamiento que tenían Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8’ junto a su esposa Koral Costa.

Con base en esto, Koral Costa, más conocida como Koral la diva, rompió el silencio en sus redes sociales acerca de la ruptura con Omar Murillo, quien en la actualidad vive en España.

¿Cómo confirmó Koral Costa su ruptura con Omar Murillo?

Es clave mencionar que Koral se ha destacado por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por tener una de las relaciones más destacadas en el mundo del entretenimiento.

Esto dijo Koral Costa tras su separación con Omar Murillo. | Foto: Buen Día, Colombia

Sin embargo, el pasado 6 de enero, Koral Costa, desmintió todos los rumores compartidos por los internautas, quienes evidenciaron un distanciamiento entre ella y el actor Omar Murillo tras un distanciamiento al vivir en países diferentes.

Por esta razón, Koral compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 500 mil seguidores, confirmando su ruptura con Omar Murillo, expresando las siguientes palabras:

“Sí, me separé, pero no porque no haya amor. Cuando tienes amor, dejas que las personas cumplan sus sueños y logren lo que quieren lograr. No puedes retener los sueños de nadie”, agregó Koral.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales al ver que terminó una de las parejas más influyentes del entretenimiento colombiano.

¿Cómo luce el nuevo apartamento de soltero de Omar Murillo en España?

Cabe destacar que, desde hace varios meses, Omar Murillo, recordado por su papel de ‘Bola 8’ en la producción de ‘El man es Germán’, del Canal RCN y por su paso en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha demostrado varios acontecimientos de su vida desde que se mudó a España, llevando a cabo sus estudios y su restaurante.

Así que, recientemente, el actor compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 712 mil seguidores, un video en el que muestra cómo luce su nuevo apartamento de soltero, demostrando así, que está viviendo un nuevo proceso a nivel emocional y personal tras su ruptura con Koral.

