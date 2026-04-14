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Sheila rompe el silencio con fuerte indirecta y desata rumores sobre Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, causó revuelo al compartir video que fue interpretado como un mensaje sobre su relación con el humorista.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe durante la visita de Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia.
Mensaje de Sheila Gándara genera debate sobre su relación con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Sheila Gándara, actual pareja de Juanda Caribe, recientemente causó revuelo en redes sociales tras compartir un sorpresivo mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta dirigida hacia el participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Sheila Gándara le envió indirecta a Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos Colombia

A través de su cuenta de TikTok, en donde la joven ha construido una enorme comunidad de miles de seguidores, capturó la atención de los internautas al publicar un video que acompañó con una reflexión que de inmediato fue tema de conversación, pues muchos especularon que, podría estar relacionada con su relación con el humorista.

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"La reputación de muchos hombres está a salvo gracias al silencio de muchas mujeres y la de las mujeres está manchada gracias a las mentiras de muchos hombres", escribió Gándara en uno de sus más recientes videos.

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¿Cuál fue la indirecta que Sheila Gándara le habría enviado a Junda Caribe?

Además del misterioso mensaje, también se puede apreciar a Sheila mientras interpreta la canción que suena de fondo, "Que por más que yo te quiera, dime tú qué puedo hacer, mientras todo el mundo duerme, yo te dejo...".

Como era de esperarse, la aparición de la creadora de contenido, fue motivo de todo tipo de opiniones, pues desde hace un tiempo, la relación del participante ha sido ampliamente debatida en redes sociales, especialmente por ciertos rumores que lo rodean.

"Amiga estás joven, estás estudiando, eres linda, lo tienes todo para salir adelante sola", " Entiendo su sentir, pero alimentar el hate no es la mejor opción", "Mi amor tú habla que nosotras te apoyamos", "Mereces lo mejor del mundo Sheila linda, y él no es eso para tu vida", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Juanda Caribe durante la visita de Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia.
Sheila Gándara compartió video que generó dudas sobre su relación con Juanda. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, por ahora, Gándara, no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento oficial sobre su relación con Juanda, por lo que de momento este tema sigue siendo tema de interés entre los internautas, quienes por un lado, se han mostrado de su parte, y otros, que le insisten en que no debe tomar ninguna decisión mientras Juanda está en la casa.

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