Shakira podría llegar a los Premios Oscar: Esta es la razón por la que suena entre los nominados

La barranquillera y Ed Sheeran podría debutar en los Oscar 2026 gracias a una canción creada para Zootopia 2.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira sería nominada al Oscar
Shakira podría ser nominada al Óscar por su voz en Zootopia 2( Foto: AFP)

La cantante barranquillera Shakirapodría sumar un nuevo logro a su extensa lista de reconocimientos internacionales al ser nominada en los premios Oscar 2026.

¿Por qué Shakira suena entre las posibles nominadas al Oscar 2026?

Según la revista Variety, especializada en pronósticos de premiaciones en la industria del entretenimiento, su nombre aparece en la lista de posibles nominados al Oscar 2026.

Aunque la intérprete de ‘Las mujeres ya no lloran’ no ha actuado en producciones recientes, su vínculo con el cine esta vez sería a través de la música, específicamente por una colaboración con Disney.

La artista barranquillera compuso una canción para la película animada Zootopia 2, que llegará a las salas de cine en 2026.

El tema, titulado Zoo, fue escrito junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, y podría competir en la categoría de Mejor Canción Original.

De confirmarse la nominación, Shakira debutaría en la lista de aspirantes al premio más importante del cine mundial.

Shakira sería nominada al Oscar
Shakira podría ser nominada al Óscar por su voz en Zootopia 2 (Foto: AFP)

¿Qué hace posible la nominación de Shakira al Oscar?

El interés de la Academia por reconocer bandas sonoras y canciones que marcan el espíritu de una película abre una puerta importante para la colombiana.

La primera entrega de Zootopia, estrenada en 2016, ya había incluido una canción interpretada por Shakira: Try Everything, que fue un éxito mundial y acompañó la historia de Judy Hopps, la protagonista.

Ahora, con Zootopia 2, la cantante regresa al universo animado de Disney con un proyecto musical que mezcla pop, ritmos latinos y letras esperanzadoras, características que suelen destacarse en las premiaciones de Hollywood.

El listado preliminar de Variety incluye también temas de producciones como Wicked: For Good, KPop Demon Hunters y Sinners, entre otras.

Sin duda, este anuncio marcaría un nuevo logro en la extensa lista de premios y nominaciones de Shakira, además de los récords de asistencia alcanzados con su reciente gira mundial Las mujeres ya no lloran.

La cantante colombiana continúa ampliando su legado, ahora con la posibilidad de entrar en la historia del cine.

Si la predicción se cumple, Shakira podría convertirse en una de las pocas artistas latinas en competir por un premio de la Academia.

Shakira sería nominada al Oscar
Shakira podría ser nominada al Óscar por su voz en Zootopia 2 (Foto: AFP)
