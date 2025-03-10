Shakira fue captada ‘besando’ a un hombre: aseguran que es Antonio de la Rúa
Shakira fue captada en uno de sus conciertos ‘besando’ a un hombre, y muchos aseguran que es Antonio de la Rúa por esta razón.
La cantante colombiana Shakira vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por su reciente tour musical, sino por su vida amorosa. La barranquillera fue captada dándole un largo beso a un misterioso hombre que muchos en redes sociales vinculan con Antonio de la Rúa, su exnovio, con quien habría compartido tiempo en las últimas semanas.
¿Cuál es el video en el que Shakira besa a un misterioso hombre que asocian con Antonio de la Rúa?
En redes sociales comenzó a circular un corto audiovisual grabado desde el celular de uno de sus más reciente conciertos de su tour Las mujeres ya no lloran, en el que se le ve a Shakira a un costado de la tarima inclinándose para alcanzar a un misterioso hombre que se acerca al lugar para darle supuestamente un llamativo beso.
Posterior al romántico momento, se ve que la cantante retoma su show en vivo en medio de maniobras para animar a su público. Sin embargo, una imagen tomada desde otra perspectiva se puede ver que se trataría de una persona de su equipo que solo estaba acercándole un poco de agua para que se hidratara.
Sin embargo, el momento logró que muchos asociaran a este hombre con Antonio de la Rúa, su expareja sentimental de hace años atrás, pues últimamente a la pareja se les ha visto juntos tanto en cenas, junto a los hijos de la cantante, como en sus conciertos.
¿Cuál ha sido la historia de Shakira y Antonio de la Rúa?
Shakira y Antonio de la Rúa lograron ser una de las parejas más destacadas de los 2000, estuvieron juntos por más de diez años en los que no solo vivieron las mieles del amor, sino que también fueron equipo, pues de la Rúa fue su mánager.
Sin embargo, su separación no fue nada agradable ya que terminó en un proceso legal en el que él la acusaba de manejo indebido de las ganancias obtenidas por su música, caso que fue desechado en 2011 por falta de pruebas.
Ahora, quince años después de todo este dilema y tras el divorcio de Shakira con Gerard Piqué la pareja volvió a reunirse y desde entonces se les ha visto compartiendo en diversos espacios.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike