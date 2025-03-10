Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García visitará a Aida Victoria Merlano, así reaccionó Westcol

Los influenciadores Karina García y Westcol hablaron en vivo sobre Aida Victoria Merlano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Aida Victoria Merlano
Karina García se reunirá con Aida Victoria Merlano/Canal RCN

La influenciadora Karina García habló con el stream Westcol sobre su expareja la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Karina García a Westcol sobre Aida Victoria Merlano?

Los influenciadores realizaron un stream juntos en el que celebraron los cinco millones de seguidores de la paisa en su cuenta de Instagram.

Karina García sobre Aida Victoria Merlano

Los famosos se fueron a cenar y luego disfrutaron de una gran fiesta juntos, donde reiteraron la gran amistad que hay entre ellos.

Durante la comida, los dos hablaron sobre los celos que han tenido las exnovias del streamer de ella, por lo que terminaron mencionando a Aida Victoria Merlano.

Westcol la cuestionó sobre si en algún momento han compartido, a lo que ella le señaló que no, pero le confesó que en los próximos días se verán con ella.

Artículos relacionados

¿Karina García y Aida Victoria Merlano se volverán amigas?

La paisa le contó a Westcol que pronto visitará a Aida Victoria Merlano debido a que ambas tienen a la influenciadora la Jesuu como amiga en común y les hará conocerse.

Karina García sobre Aida Victoria Merlano

"Ella es mamá soltera en este momento, obviamente tiene el papá de su bebé, pero yo empatizo mucho con las mamás que están criando solitas a sus hijos porque ser mamá soltera es difícil", explicó Karina.

Agregó que en esos momentos la mujer se siente vulnerable y que otra mamá brinde un consejo es muy importante, aunque resaltó que sabe que ella es súper empoderada sí le gustaría hablar con ella, pues pasó por algo similar y sabe lo mucho que duele tener un bebé y que la relación con el papá no funcione.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Westcol al saber que Karina García se verá con Aida Victoria Merlano?

El streamer se mostró sorprendido, pero le mencionó que eso daría mucho de qué hablar en redes sociales.

"Hagan ese junte la rompen (...) ella debe estar tranquila", dijo.

Por ahora, Westcol y Karina García siguen reforzando su amistad y trabajando juntos para el 'Stream Fighters 4'que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló chat con Camilo Méndez Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló chat con su nuevo pretendiente tras Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar revelador chat con el cantante Camilo Méndez, con quien es vinculada sentimentalmente.

Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4 Yina Calderón

Westcol asegura que Yina Calderón sí estará en Stream Fighters 4, pese a diferencias

Westcol afirmó que Yina Calderón sí va a participar en el Stream Fighters 4, pese a sus diferencias en reciente stream juntos.

Karina García e Isabella Vargas Karina García

Karina García mostró el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas

Así es el lujoso vehículo que le obsequió la influenciadora Karina García a su hija Isabella Vargas tras sus 18 años.

Lo más superlike

Muere la influencer Jacinda Jenkinscer a los 28 años Influencers

Fallece repentinamente influencer a los 28 años: así fue el emotivo homenaje de su madre

La influencer Jacinda Jenkins falleció a los 28 años; su madre compartió un emotivo mensaje en redes para despedir a su hija.

Melissa Gate sorprende con nueva canción. Melissa Gate

Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor Curiosidades

Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás