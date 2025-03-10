Karina García visitará a Aida Victoria Merlano, así reaccionó Westcol

La influenciadora Karina García habló con el stream Westcol sobre su expareja la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

¿Qué le dijo Karina García a Westcol sobre Aida Victoria Merlano?

Los influenciadores realizaron un stream juntos en el que celebraron los cinco millones de seguidores de la paisa en su cuenta de Instagram.

Los famosos se fueron a cenar y luego disfrutaron de una gran fiesta juntos, donde reiteraron la gran amistad que hay entre ellos.

Durante la comida, los dos hablaron sobre los celos que han tenido las exnovias del streamer de ella, por lo que terminaron mencionando a Aida Victoria Merlano.

Westcol la cuestionó sobre si en algún momento han compartido, a lo que ella le señaló que no, pero le confesó que en los próximos días se verán con ella.

¿Karina García y Aida Victoria Merlano se volverán amigas?

La paisa le contó a Westcol que pronto visitará a Aida Victoria Merlano debido a que ambas tienen a la influenciadora la Jesuu como amiga en común y les hará conocerse.

"Ella es mamá soltera en este momento, obviamente tiene el papá de su bebé, pero yo empatizo mucho con las mamás que están criando solitas a sus hijos porque ser mamá soltera es difícil", explicó Karina.

Agregó que en esos momentos la mujer se siente vulnerable y que otra mamá brinde un consejo es muy importante, aunque resaltó que sabe que ella es súper empoderada sí le gustaría hablar con ella, pues pasó por algo similar y sabe lo mucho que duele tener un bebé y que la relación con el papá no funcione.

¿Cómo reaccionó Westcol al saber que Karina García se verá con Aida Victoria Merlano?

El streamer se mostró sorprendido, pero le mencionó que eso daría mucho de qué hablar en redes sociales.

"Hagan ese junte la rompen (...) ella debe estar tranquila", dijo.

Por ahora, Westcol y Karina García siguen reforzando su amistad y trabajando juntos para el 'Stream Fighters 4'que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.