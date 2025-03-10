Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pirlo arremete contra Westcol tras la denuncia judicial contra Blessd: “Le quedó grande”

El cantante Pirlo no se quedó callado y arremetió contra Westcol tras las acusaciones en la denuncia judicial contra Blessd.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Pirlo le respondió a Westcol por acusarlo de rob@rle a Blessd
Fuerte reacción de Pirlo contra Westcol por polémica con Blessd. (Foto: AFP y Freepik)

El cantante caleño Jean Emmanuel Cortés Herrera, más conocido como Pirlo, volvió a ser protagonista de una controversia en redes sociales luego de lanzar fuertes declaraciones contra Westcol, en medio de la investigación por las acusaciones que involucran a Blessd.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Pirlo sobre Westcol, tras conocerse la denuncia contra Blessd?

La controversia se da luego de aparecer en un en vivo en TikTok el pasado 2 de octubre. Allí lanzó fuertes declaraciones contra el streamer paisa Westcol y, de paso, mencionó al cantante emergente Kris R, quien ha estado vinculado a la disputa mediática.

En medio de su transmisión, Pirlo afirmó que Westcol ha intentado frenar su carrera musical desde hace más de un año y lo acusó de actuar en su contra.

“Usted lleva más de un año tratando de apagarme y a su comunidad le quedó grande”, expresó, asegurando que antes de la polémica el creador de contenido era fanático de su música.

Artículos relacionados

El artista también criticó el esquema de seguridad con el que se moviliza Westcol, señalando que “anda con seis manes porque está asustado”, aunque dejó claro que no tiene más intensiones en su contra.

Pirlo: ¿Qué pasa con la denuncia judicial que involucra a Blessd?

Más allá de las declaraciones en redes, el caso también ha llegado a instancias judiciales.

Artículos relacionados

La Fiscalía 14 Especializada del Gaula de Medellín adelanta una investigación por presunto secuestr0 tras una denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, mánager de Pirlo.

Según su versión, tanto él como el cantante fueron citados a una residencia en Alto de las Palmas, donde habrían sido retenidos y agredid0s por Blessd y su equipo, luego de la pérdida de una cadena de alto valor del reguetonero.

En el documento presentado ante el Tribunal Superior de Medellín el 24 de septiembre, Galindo relató que fue intimidado y amenaz@do: “Me decían que me iban a cort@r la lengua y los ded0s, que yo era una rata”.

Por su parte, Westcol defendió a Blessd a través de una transmisión en Kick, cuestionando la coherencia del relato del denunciante.

El streamer señaló que el propio mánager había publicado una historia en Instagram mostrando la cadena extraviada, lo que, según él, resta credibilidad a la denuncia.

Pirlo le respondió a Westcol por acusarlo de rob@rle a Blessd
Fuerte reacción de Pirlo contra Westcol por polémica con Blessd. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló chat con Camilo Méndez Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló chat con su nuevo pretendiente tras Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar revelador chat con el cantante Camilo Méndez, con quien es vinculada sentimentalmente.

Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4 Yina Calderón

Westcol asegura que Yina Calderón sí estará en Stream Fighters 4, pese a diferencias

Westcol afirmó que Yina Calderón sí va a participar en el Stream Fighters 4, pese a sus diferencias en reciente stream juntos.

Karina García e Isabella Vargas Karina García

Karina García mostró el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas

Así es el lujoso vehículo que le obsequió la influenciadora Karina García a su hija Isabella Vargas tras sus 18 años.

Lo más superlike

Muere la influencer Jacinda Jenkinscer a los 28 años Influencers

Fallece repentinamente influencer a los 28 años: así fue el emotivo homenaje de su madre

La influencer Jacinda Jenkins falleció a los 28 años; su madre compartió un emotivo mensaje en redes para despedir a su hija.

Melissa Gate sorprende con nueva canción. Melissa Gate

Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor Curiosidades

Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás