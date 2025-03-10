Pirlo arremete contra Westcol tras la denuncia judicial contra Blessd: “Le quedó grande”

El cantante caleño Jean Emmanuel Cortés Herrera, más conocido como Pirlo, volvió a ser protagonista de una controversia en redes sociales luego de lanzar fuertes declaraciones contra Westcol, en medio de la investigación por las acusaciones que involucran a Blessd.

¿Qué dijo Pirlo sobre Westcol, tras conocerse la denuncia contra Blessd?

La controversia se da luego de aparecer en un en vivo en TikTok el pasado 2 de octubre. Allí lanzó fuertes declaraciones contra el streamer paisa Westcol y, de paso, mencionó al cantante emergente Kris R, quien ha estado vinculado a la disputa mediática.

En medio de su transmisión, Pirlo afirmó que Westcol ha intentado frenar su carrera musical desde hace más de un año y lo acusó de actuar en su contra.

“Usted lleva más de un año tratando de apagarme y a su comunidad le quedó grande”, expresó, asegurando que antes de la polémica el creador de contenido era fanático de su música.

El artista también criticó el esquema de seguridad con el que se moviliza Westcol, señalando que “anda con seis manes porque está asustado”, aunque dejó claro que no tiene más intensiones en su contra.

Pirlo: ¿Qué pasa con la denuncia judicial que involucra a Blessd?

Más allá de las declaraciones en redes, el caso también ha llegado a instancias judiciales.

La Fiscalía 14 Especializada del Gaula de Medellín adelanta una investigación por presunto secuestr0 tras una denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, mánager de Pirlo.

Según su versión, tanto él como el cantante fueron citados a una residencia en Alto de las Palmas, donde habrían sido retenidos y agredid0s por Blessd y su equipo, luego de la pérdida de una cadena de alto valor del reguetonero.

En el documento presentado ante el Tribunal Superior de Medellín el 24 de septiembre, Galindo relató que fue intimidado y amenaz@do: “Me decían que me iban a cort@r la lengua y los ded0s, que yo era una rata”.

Por su parte, Westcol defendió a Blessd a través de una transmisión en Kick, cuestionando la coherencia del relato del denunciante.

El streamer señaló que el propio mánager había publicado una historia en Instagram mostrando la cadena extraviada, lo que, según él, resta credibilidad a la denuncia.