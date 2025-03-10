La influenciadora Karina García se pronunció sobre su supuesta infidelidad al cantante Altafulla tras video.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

¿Por qué estaba tildando a Karina García de infiel?

Luego de que ella confirmara su ruptura con el artista Altafulla, este estuvo en entrevista en Mix hablando sobre su separación, donde mostraron un video en el que supuestamente Karina García se estaba escondiendo en un stream de Westcol, lo que provocó que muchos sugirieran que la paisa habría traicionado al barranquillero.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

¿Qué dijo Karina García tras las acusaciones de infidelidad?

La influenciadora realizó un stream con su amigo Westcol, quien había desmentido dicha información aclarando que ellos nunca estuvieron juntos ese día.

En medio de la transmisión en vivo Karina García habló al respecto, dando su opinión sobre la situación.

"Pero cómo así, yo por qué me tengo que esconder en un stream de West, qué estupid*z, yo no le paro bolas a eso (...) eso no me importa, simplemente me da demasiad risa, por qué razón me tengo que esconder en un stream de mi amigo, eso es ilógico", expresó.

Westcol le señaló a Karina García que cuando ella le habló del tema él pensó que la había embarrado y además le confesó que había dado con la mujer que la están confundiendo por si le interesaba comunicarse con ella. Además, le dio un contundente consejo al respecto.

"Cuando inventen cosas de usted, ignore", le dijo.

Karina García sonrío y comentó que le hará caso a los consejos que le brinda su amigo.

Cabe destacar que, Westcol la recogió para el stream y la sorprendió con un regalo de una sorprendente decoración y flores tras haber llegado a los cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Karina García se mostró muy feliz por el detalle que tuvo el streamer con ella, con quien sostiene una amistad desde hace varios años.

Artículos relacionados Kimberly Reyes Kimberly Reyes sería la nueva pareja de Beéle, estas serían las pruebas

Por ahora, la influenciadora sigue enfocada en sus entrenamientos para su enfrentamiento en el 'Stream Fighters 4' el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá, donde se medirpa en el ring de boxeo con Karely Ruiz.