Shakira defendió a Messi de las críticas tras victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

Shakira volvió a mostrar su admiración por el futbolista argentino Lionel Messi luego del triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 que se definió el pasado miércoles 15 de julio. La cantante colombiana dedicó un mensaje al delantero, destacando su desempeño y protagonismo durante la victoria de la Albiceleste.

¿Cuál fue el mensaje que Shakira le dedicó a Lionel Messi tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026?

Luego de la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial de fútbol 2026, Shakira dedicó unas palabras de admiración a Lionel Messi, destacando el esfuerzo que ha realizado para mantenerse vigente en el fútbol de alto nivel.

Inglaterra versus Argentina en el Mundial 2026/AFP: ROBERTO SCHMIDT/Todd Kirkland

La cantante resaltó por medio de una publicación realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la disciplina y el compromiso del delantero argentino, asegurando que su historia demuestra que una persona no está definida por la edad ni por los comentarios de quienes dudan de sus capacidades.

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“¡Lo que @leomessi está haciendo es más que extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las probabilidades. Demostrando que una persona no está definida por la edad ni por lo que otros dicen”

Así mismo, Shakira reconoció la forma en la que Messi continúa superando retos y dejando huella en su carrera, con el apoyo de su esposa Antonela Rocuzzo, a quién también elogió.

¿Qué dijo Shakira sobre Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi?

En este mismo mensaje la artista mencionó a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, al señalar que su presencia y apoyo representan una fuente de inspiración para que Messi siga demostrando su talento en los grandes escenarios del futbol.

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“Sé que tener a una mujer como @antonelaroccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo.”

De esta manera, Shakira se sumó a quienes respaldan a Lionel Messi y destacan su esfuerzo frente a las críticas que ha recibido durante su carrera, especialmente a lo largo del Mundial 2026.