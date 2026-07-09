Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Shakira alertó por imágenes falsas creadas con IA; su denuncia llamó la atención en redes

Shakira rompió el silencio sobre imágenes falsas creadas con IA tras varias publicaciones que circularon en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Shakira alertó por imágenes falsas creadas con IA
Shakira compartió cocntundente mensaje en redes sociales / (Foto de AFP)

En medio de su actividad en redes sociales, Shakira publicó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores al referirse a un tema que, según explicó, ha venido ocurriendo durante las últimas semanas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Shakira en sus redes sociales?

Shakira utilizó su cuenta de Instagram para informar que han estado circulando imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparece en situaciones que, según aclaró, nunca ocurrieron.

La cantante explicó que decidió pronunciarse para evitar que este tipo de contenido continúe generando confusión entre sus seguidores.

¿Qué dijo Shakira en sus redes sociales?
Shakira alarmó a sus seguidores sobre el uso de IA / (Foto de AFP)

En el comunicado, la artista señaló que varias de estas imágenes han sido utilizadas para promocionar marcas con las que no tiene ningún vínculo comercial. También indicó que otras publicaciones han servido para impulsar rumores que, de acuerdo con su versión, no corresponden a hechos reales.

La cantante precisó que no rechaza el desarrollo de la inteligencia artificial y reconoció que se trata de una herramienta que hace parte de la transformación tecnológica. Sin embargo, manifestó que considera importante advertir cuando estas tecnologías son utilizadas para difundir información que no refleja la realidad.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Shakira sobre el uso de la inteligencia artificial?

En su mensaje, Shakira explicó que su equipo ya se encuentra trabajando para solicitar el retiro de las imágenes manipuladas que han circulado en diferentes plataformas digitales.

Además, aprovechó el comunicado para agradecer a sus seguidores, quienes, según expresó, han contribuido a identificar estos contenidos y a diferenciar las publicaciones reales de aquellas que han sido creadas mediante inteligencia artificial.

La artista no reveló cuáles fueron todas las imágenes a las que hacía referencia, por lo que únicamente confirmó la existencia de estos montajes digitales sin entregar más detalles sobre cada caso.

Artículos relacionados

¿Qué imágenes falsas de Shakira fueron creadas con inteligencia artificial?

Uno de los episodios que más comentarios generó en redes sociales ocurrió cuando comenzaron a difundirse fotografías y videos en los que supuestamente Shakira aparecía junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo.

Inicialmente, las imágenes mostraban a ambos compartiendo en un restaurante de Miami, situación que dio lugar a especulaciones. Posteriormente, empezaron a circular montajes creados con inteligencia artificial en los que, supuestamente, ambos aparecían demostrando cierta cercanía física.

Incluso, una publicación difundida desde una cuenta en X aseguraba que existía un romance entre los dos artistas. Sin embargo, varios internautas identificaron inconsistencias en las imágenes y posteriormente esa cuenta dejó de estar disponible.

Hasta el momento, Shakira no ha señalado públicamente cuáles son todas las publicaciones específicas que motivaron su comunicado. No obstante, reiteró que continuará trabajando con su equipo para solicitar la eliminación de los contenidos falsos.

¿Qué imágenes falsas de Shakira fueron creadas con inteligencia artificial?
Shakira procederá a actuar sobre imagénes que fueron creadas con inteligencia artificial / (Foto de AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura apareció en un hospital y explicó qué le pasó. La Segura

La Segura preocupó tras aparecer en un hospital y revelar el problema de salud que sufrió

La Segura contó por qué terminó en urgencias y cómo avanza su recuperación tras preocupar a sus seguidores.

Eidevin López se pronunció tras el anuncio del embarazo de Karola Influencers

Eidevin López se pronuncia tras publicación del embarazo de Karola: “el padre de la criatura”

Karola Alcendra publicó fotos de su embarazo y Eidevin López se pronuncia, confirmando que sería el padre del bebé.

Emiro reaparece en redes tras el embarazo de Karola Alcendra: ¿se pronunció al respecto? Emiro Navarro

Emiro reaparece en redes tras el embarazo de Karola Alcendra: ¿se pronunció al respecto?

Tras el aparente embarazo de Karola Alcendra, internautas se han sorprendido al ver si Emiro Navarro se pronunció o no.

Lo más superlike

¡Luto en Colombia! Falleció reconocida leyenda del deporte en las últimas horas, ¿quién fue? Talento nacional

¡Luto en Colombia! Falleció reconocida leyenda del deporte en las últimas horas, ¿quién fue?

Se confirmó el fallecimiento de un destacado ciclista, quien obtuvo importantes reconocimientos a lo largo de su carrera.

justin bieber en el mundial 2026 Justin Bieber

Así será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: Justin Bieber se suma a la lista

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido