Shakira alertó por imágenes falsas creadas con IA; su denuncia llamó la atención en redes

En medio de su actividad en redes sociales, Shakira publicó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores al referirse a un tema que, según explicó, ha venido ocurriendo durante las últimas semanas.

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¿Qué dijo Shakira en sus redes sociales?

Shakira utilizó su cuenta de Instagram para informar que han estado circulando imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparece en situaciones que, según aclaró, nunca ocurrieron.

La cantante explicó que decidió pronunciarse para evitar que este tipo de contenido continúe generando confusión entre sus seguidores.

Shakira alarmó a sus seguidores sobre el uso de IA / (Foto de AFP)

En el comunicado, la artista señaló que varias de estas imágenes han sido utilizadas para promocionar marcas con las que no tiene ningún vínculo comercial. También indicó que otras publicaciones han servido para impulsar rumores que, de acuerdo con su versión, no corresponden a hechos reales.

La cantante precisó que no rechaza el desarrollo de la inteligencia artificial y reconoció que se trata de una herramienta que hace parte de la transformación tecnológica. Sin embargo, manifestó que considera importante advertir cuando estas tecnologías son utilizadas para difundir información que no refleja la realidad.

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¿Qué dijo Shakira sobre el uso de la inteligencia artificial?

En su mensaje, Shakira explicó que su equipo ya se encuentra trabajando para solicitar el retiro de las imágenes manipuladas que han circulado en diferentes plataformas digitales.

Además, aprovechó el comunicado para agradecer a sus seguidores, quienes, según expresó, han contribuido a identificar estos contenidos y a diferenciar las publicaciones reales de aquellas que han sido creadas mediante inteligencia artificial.

La artista no reveló cuáles fueron todas las imágenes a las que hacía referencia, por lo que únicamente confirmó la existencia de estos montajes digitales sin entregar más detalles sobre cada caso.

¿Qué imágenes falsas de Shakira fueron creadas con inteligencia artificial?

Uno de los episodios que más comentarios generó en redes sociales ocurrió cuando comenzaron a difundirse fotografías y videos en los que supuestamente Shakira aparecía junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo.

Inicialmente, las imágenes mostraban a ambos compartiendo en un restaurante de Miami, situación que dio lugar a especulaciones. Posteriormente, empezaron a circular montajes creados con inteligencia artificial en los que, supuestamente, ambos aparecían demostrando cierta cercanía física.

Incluso, una publicación difundida desde una cuenta en X aseguraba que existía un romance entre los dos artistas. Sin embargo, varios internautas identificaron inconsistencias en las imágenes y posteriormente esa cuenta dejó de estar disponible.

Hasta el momento, Shakira no ha señalado públicamente cuáles son todas las publicaciones específicas que motivaron su comunicado. No obstante, reiteró que continuará trabajando con su equipo para solicitar la eliminación de los contenidos falsos.