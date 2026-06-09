Sheila Gándara paralizó las redes con contundente mensaje: “me cansé de las relaciones”

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Sheila Gándara , expareja de Juanda Caribe, ganó mayor exposición por la polémica relación con el humorista.

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Antes de que él se volviera mucho más cercano a Mariana Zapata, ya había sido el protagonista de un escándalo fuera de la competencia, lo que llevó a la barranquillera a tomar distancia en su relación.

Cuando el vínculo fue más cercano con la paisa, Sheila le puso un fin definitivo y hasta dejó ver en sus redes que se habría mudado junto a su hija, mientras que Juanda seguía dentro de la realidad, ya sospechando que algo estaría pasando con ella.

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Mientras tanto, Gándara revelaba de manera indirecta que no estaba bien, pero que continuaba con su vida no solo por ella, sino por la pequeña Victoria, quien tanto fue mencionada por aribe dentro del programa.

Por otro lado, tras finalizarse La casa de los famosos, los internautas se han preguntado qué ha pasado con el finalista y con su expareja, pero ya han dejado más qué claro en qué términos están.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre su relación con Juanda Caribe?

Sheila Gándara ha aparecido en sus redes sociales tras el regreso de Juanda Carribe a Barranquilla, luego de terminar La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara rompió el silencio con llamativa confesión sobre su vida sentimental. (Foto/Canal RCN)

Por eso, en repetidas ocasiones, hasta ha posado con el polémico aire acondicionado que supuestamente se llevó de la casa de su ex.

Sin embargo, en las últimas horas, hizo un TikTok que provocó revuelo, pues usó el audio de la canción 'Sejodioto' de Karol G y cantó: “me cansé de las relaciones, no quiero más presiones”.

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¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras el video de Sheila Gándara?

Esto, los internautas lo habrían tomado como una indirecta para Juanda Caribe, pues ella se ha visto mayormente activa en TikTok usando audios de canciones.

La reflexión de Sheila Gándara sobre el amor que desató especulaciones. (Foto/Canal RCN)

Sin embargo, también están las críticas, ya que a las cuentas de Sheila Gándara han llegado seguidores de Mariana Zapata, comparándola con ella.

Así mismo, la cuestionan por las supuestas indirectas que le lanza a Juanda Cafribe y la señalan por este tipo de contenido.