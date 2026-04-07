¿Selena Gómez está embarazada?: estas son las imágenes que lo probarían

La cantante, Selena Gómez ha sido tendencia en estos primeros días de abril, luego de que empezaran a especular que podría estar embarazada, según fotos donde luce distinta.

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A través de las redes sociales, se ha hablado mucho sobre el tema, pues sus fanáticos están convencidos de que esta noticia no sea falsa, pero ellos mismos están difundiendo las imágenes de la supuesta prueba.

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¿Cuál es el video en donde Selena Gómez supuestamente se ve embarazada?

A través de TikTok, varias influenciadoras de estados Unidos tuvieron un encuentro con Selena Gómez debido a una campaña con su marca Rare Beauty, allí, la cantante y empresaria, posó con ella en fotos y videos.

Selena Gomez desata rumores de embarazo. AFP/ Joe Scarnici

Es por esos clips que se vio a la artista en planos en donde se veía embarazada, de hecho, tiene un vestido con horma ancha, lo que pareciera que sí lo estuviera y en uno de los tantos videos, se ve cómo Gómez toca su estómago.

Aunque ella no lo ha confirmado a través de sus redes oficiales, mucho se habla del tema, pues aparecer así en público es para sus fans, una forma de revelar que estaría esperando a su primer hijo con Benny Blanco.

De hecho, recientemente, ha habido críticas por el matrimonio de la artista con su esposo.

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¿Por qué se generaron críticas por el matrimonio de Selena Gómez y Benny Blanco?

Hace algunas semanas surgieron rumores por el supuesto divorcio entre Benny Blanco y Selena Gómez, sin embargo, las críticas que surgieron fueron en contra del hombre.

Selena Gómez genera rumores de embarazo. AFP/ VALERIE MACON

De acuerdo con los internautas y seguidores de la cantante estadounidense, es que pareciera que Benny no tratara muy bien a Selena, mientras que ella se ve muy amorosa.

Es por eso que, en redes se leen comentarios sobe “nunca darle la oportunidad a los f3os”.

Por otro lado, los artistas fueron entrevistados recientemente y en la conversación, hablaron sobre su relación, pero hubo un detalle que desató comentarios y es que Selena le besó lo pies a su esposo.

Pero lo peor no es el beso, es que, según los usuarios de las plataformas digitales, los pies de Benny lucían sucios y no muy agradables.

De igual forma, la relación de los artistas siempre ha sido bastante cuestionada.