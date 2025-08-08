Sebastián Vega y su esposa enfrentan inesperada intoxicación, ¿qué pasó?

Sebastián Vega preocupó a sus seguidores al revelar que se encontraba en urgencias junto a su esposa Valentina Ochoa y su hijo Lucca, luego de que ambos sufrieran de una inesperada intoxicación y el menor presentara complicaciones respiratorias, al parecer a causa de una gripe.

¿Por qué Sebastián Vega, su esposa y su hijo terminaron en urgencias?

Según comentó el reconocido actor por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, durante las últimas horas comenzó a tener síntomas de una notable intoxicación tales como vómito y diarrea. Sin embargo, no especificó qué ingirió previo al malestar.

Sebastián Vega también manifestó que tras presentar estos síntomas su esposa también comenzó a presentarlos, al mismo tiempo que su hijo Lucca tuvo un ataque de Crup; una infección viral que inflama las vías respiratorias causando dificultad para respirar y una tos particular.

"Yo como que me intoxiqué o me dio un virus gastrointestinal. Luego a Valen le dio lo mismo, a Luca le dio un ataque de Crup".

Además de esto, el actor mencionó que Lucca también presentó un dolor de oído a causa de una otitis lo que los llevó a visitar urgencias en familia.

“Para rematar tenemos como unos síntomas gripales”

Pese a las complicaciones de salud que tiene en su núcleo familiar, Sebastián Vega se mostró optimista frente a la situación.

Internautas se mostraron solidarios con Sebastián Vega y su familia tras intoxicación

Como era de esperar, los internautas no tardaron en expresar su solidaridad y buenos deseos hacia Sebastián Vega y su familia tras darse a conocer la inesperada intoxicación que los llevó a urgencias.

A través de esta misma red social, seguidores de la reconocida pareja enviaron mensajes de apoyo, mostrando preocupación por la salud del actor, su esposa y sobre todo la de su pequeño hijo Lucca de apenas 5 años.

Comentarios como “ojalá se moren todos, especialmente el pobre de Lucca”, “Sebas, mis mejores deseos para ti y tu familia”, “pronta recuperación para ese angelito y para ustedes dos”, fueron algunos de los más destacados.