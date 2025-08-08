Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprendió con cambio en su cuerpo: así luce ahora

Karina García sorprendió con un reciente cambio físico y no dudó en presumirlo en sus redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce Karina García tras su más reciente cambio en el cuerpo
Karina García presume su cambio más reciente: así se ve ahora. (Foto Canal RCN).

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió recientemente a sus cientos de seguidores al compartir una fotografía del cambio que había hecho en su cuerpo para mejorar su aspecto físico.

¿Cuál fue el cambio físico que Karina García se realizó recientemente?

Haciendo uso de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García compartió una inesperada fotografía en la que mostró su más reciente cambio físico para mejorar su presentación personal.

La transformación de Karina García que sorprendió a sus seguidores
Así es el cambio de Karina García que está causando sensación. (Foto Canal RCN).

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió decolorar el vello de sus brazos a un tono claro para disimular su espesor, pues la influenciadora cuenta con una notable cantidad en esta parte de su cuerpo.

Vale la pena destacar que este procedimiento suele ser muy usado por mujeres con gran vellosidad en zonas visibles, y que prefieren no eliminarla, optando por una decoloración con productos especializados para este fin.

Es importante informarse antes de realizarlo para evitar lesiones en la piel ocasionadas por el decolorante, ya que, pese a ser un procedimiento sencillo, también implica ciertos riesgos.

¿Qué procedimientos estéticos tiene Karina García?

Poco después de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Karina García reveló en entrevista con ‘Los 40 Colombia’ cuáles han sido los procedimientos estéticos que se ha realizado a lo largo de los años en su cuerpo.

Karina García impacta con inesperado cambio físico: su nueva imagen
La nueva apariencia de Karina García que encendió las redes. (Foto Canal RCN).

Pues vale la pena destacar que la mujer cuenta con una figura bastante llamativa y que ha generado curiosidad entre los internautas.

Según comentó García en aquella ocasión lo único que se ha realizado hasta el momento ha sido una lip*succión, rin*plastia y aumentos de bust*. Además, aclaró que su cadera fue trasferencia y producto de su disciplina en el gimnasio.

Sumado a esto, Karina García suele realizarse rutinas de belleza no invasivas con las que ha mejorado no solo el aspecto y salud de su cabello, sino también el de su piel.

