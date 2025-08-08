Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hombre que besó a Laura González tendría romance con Sofía Avendaño

Hombre con el que Laura González fue captada besándose recientemente tendría amorío con Sofía Avendaño.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sofía Avendaño, vinculada con el hombre que besó a Laura González
Hombre que besó a Laura González estaría saliendo con Sofía Avendaño. (Foto Canal RCN).

Laura González vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por ser vista muy acaramelada con un misterioso hombre durante un concierto, pese a los recientes enfrentamientos con su expareja. A este nuevo escándalo se suma Sofía Avendaño, quien, al parecer, también estaría saliendo con el mismo hombre con el que Laura se besó.

¿Quién es el misterioso hombre con el que Laura González fue vista besándose?

En redes sociales comenzó a circular diversas imágenes y videos en lo que se podía apreciar a Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, muy acaramelada con un misterioso hombre durante un concierto en Medellín.

Relacionan a Sofía Avendaño con el hombre visto con Laura González
El hombre que besó a Laura González tendría relación con Sofía Avendaño. (Foto Canal RCN).

El hecho causó revuelo debido a que la mujer estuvo envuelta en una reciente polémica con su expareja Juan Martín Moreno, con quien habría hecho un lujoso viaje por Dubái tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Según declaraciones de Laura, Juan Martín la habría amen*zado con hacerle daño a su familia, además de pedirle de vuelta los diferentes regalos que le hizo durante su corta relación.

Ahora bien, tras este escándalo, Laura González fue vista con un misterioso hombre apodado como ‘El Grillo’, quien se desempeñaría como caballista de la región. Sin embargo, es todo lo que se conoce hasta el momento.

¿Hombre que besó a Laura González tendría romance con Sofía Avendaño? Esto se rumora

Con el misterioso hombre identificado, internautas comenzaron a relacionarlo con Sofía Avendaño, también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues al parecer el hombre tendría un romance con la mujer.

Hombre captado con Laura González tendría amorío con Sofía Avendaño
Surge vínculo amoroso entre Sofía Avendaño y hombre que besó a Laura González. (Foto Canal RCN).

Según pruebas difundidas por la página de chismes conocida como ‘Rechismes’, Sofía Avendaño se habría pronunciado por medio de sus redes sociales frente a este suceso. Pues la mujer compartió en las historias de su cuenta de Instagram una conversación en la que se mencionaba al hombre.

Sin embargo, hasta el momento, Laura G no se ha pronunciado frente a esta nueva polémica en la que se vio directamente envuelta tras disfrutar de un evento en compañía del que sería la pareja de Sofía Avendaño.

