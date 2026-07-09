Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Este fue el inesperado mensaje de Sebastián Martínez tras la eliminación de Colombia del Mundial

El reconocido actor de 'Pa´Quererte' no dudó en compartir su postura y reacción frente a la eliminación de Colombia del Mundial.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Sebastián Martínez, actor de Pa' Quererte
Sebastián Martínez reaccionó a la eliminación de Colombia del Mundial 2026 (Foto de AFP/Don MacKinnon y Canal RCN)

Sebastián Martínez compartió su opinión acerca de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 y su video generó polémica en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué Sebastián Martínez es tan reconocido?

Sebastián Martínez es un actor colombiano reconocido por su extensa trayectoria en el mundo de la televisión, el cine y el teatro. Con más de 20 años de carrera, ha logrado consolidase como uno de los actores más importantes del país; esto, gracias a su versatilidad para interpretar papeles protagónicos y antagónicos en exitosas producciones.

Una de las participaciones más recordadas y queridas de Sebastián Martínez fue su interpretación en la famosa serie ‘Pa’ Quererte’ de Canal RCN, donde le dio vida a un reconocido diseñador de modas al que le cambia la vida luego de enterarse que era papá de una niña de 8 años.

Sebastián Martínez
Sebastián Martínez, actor de Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

Gracias a su historia, inspirada en situaciones cotidianas, y al gran trabajo de su elenco, la serie tendrá una segunda temporada (Pa´Seguirte Queriendo). Entre los actores que regresarán estará, por supuesto, Sebastián Martínez; además de Juliette Pardau, Hanny Vicaíno, Carlos Camacho, Manuel Sarmiento, entre muchos otros.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sebastián Martínez sobre la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

El pasado 07 de julio la Tricolor fue eliminada de la Copa del Mundo tras perder 4-3 en una ronda de penales que resultó ser decisiva para el encuentro contra Suiza. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue superior durante gran tiempo del partido; sin embargo, no lograron ninguna definición clara por la que el marcador general del partido terminó en un 0-0.

Millones de colombianos mostraron su frustración, desilusión y tristeza frente al resultado, ya que esperaban que la Selección pudiera clasificar a cuartos de final del torneo. Además, reprocharon muchas de las decisiones del cuerpo técnico del equipo.

Reacción de Luis Díaz de la eliminación del Mundial
La Selección Colombia fue eliminado del Mundial 2026 (Foto de AFP/ David Ramos)

Uno de ellos fue Sebastián Martínez, quien compartió a través de una historia de Instagram su opinión con expresiones muy colombianas sobre el marcador del encuentro que se llevó a cabo en Vancouver, Canadá.

Hoy amanecí con guayabo, un guayabo duro (…) pero así es el deporte y así es la vida

A pesar de su decepción, Martínez envió un mensaje de agradecimiento a la Selección y a los momentos que vivió durante el Mundial

Que lindos instantes nos deja el Mundial, nuestra Sele y nuestros muchachos

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenny López hizo curiosa confesión sobre su matrimonio con Jhonny Rivera: ¿ha sentido celos? Jhonny Rivera

Jenny López hizo curiosa confesión sobre su matrimonio con Jhonny Rivera: ¿ha sentido celos?

Jenny López desata opiniones en redes tras una curiosa confesión que hizo sobre su matrimonio con Jhonny Rivera.

Luisa Fernanda W mostró cómo disfruta sus vacaciones junto a Máximo y Domenic en Orlando. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W enterneció al mostrar un momento con sus hijos durante sus vacaciones

Luisa Fernanda W compartió el tierno momento que vivió con sus hijos durante sus vacaciones.

Karol Samantha felicitó a Epa Colombia por su cumpleaños con un emotivo mensaje. Epa Colombia

Karol Samantha rompió el silencio sobre situación de Epa Colombia: “el corazón llora…”

Karol Samantha compartió contundente mensaje en sus redes sociales tras la situación de Epa Colombia.

Lo más superlike

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante por quebrantos de salud.

Mbappé rompió el silencio tras la polémica y así celebró el paso de Francia a semifinales Mundial de fútbol

Mbappé reapareció tras la polémica del penal y este fue el mensaje que compartió tras clasificar

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido