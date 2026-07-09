Sebastián Martínez compartió su opinión acerca de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 y su video generó polémica en redes sociales.

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¿Por qué Sebastián Martínez es tan reconocido?

Sebastián Martínez es un actor colombiano reconocido por su extensa trayectoria en el mundo de la televisión, el cine y el teatro. Con más de 20 años de carrera, ha logrado consolidase como uno de los actores más importantes del país; esto, gracias a su versatilidad para interpretar papeles protagónicos y antagónicos en exitosas producciones.

Una de las participaciones más recordadas y queridas de Sebastián Martínez fue su interpretación en la famosa serie ‘Pa’ Quererte’ de Canal RCN, donde le dio vida a un reconocido diseñador de modas al que le cambia la vida luego de enterarse que era papá de una niña de 8 años.

Sebastián Martínez, actor de Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

Gracias a su historia, inspirada en situaciones cotidianas, y al gran trabajo de su elenco, la serie tendrá una segunda temporada (Pa´Seguirte Queriendo). Entre los actores que regresarán estará, por supuesto, Sebastián Martínez; además de Juliette Pardau, Hanny Vicaíno, Carlos Camacho, Manuel Sarmiento, entre muchos otros.

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¿Qué dijo Sebastián Martínez sobre la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

El pasado 07 de julio la Tricolor fue eliminada de la Copa del Mundo tras perder 4-3 en una ronda de penales que resultó ser decisiva para el encuentro contra Suiza. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue superior durante gran tiempo del partido; sin embargo, no lograron ninguna definición clara por la que el marcador general del partido terminó en un 0-0.

Millones de colombianos mostraron su frustración, desilusión y tristeza frente al resultado, ya que esperaban que la Selección pudiera clasificar a cuartos de final del torneo. Además, reprocharon muchas de las decisiones del cuerpo técnico del equipo.

La Selección Colombia fue eliminado del Mundial 2026 (Foto de AFP/ David Ramos)

Uno de ellos fue Sebastián Martínez, quien compartió a través de una historia de Instagram su opinión con expresiones muy colombianas sobre el marcador del encuentro que se llevó a cabo en Vancouver, Canadá.

Hoy amanecí con guayabo, un guayabo duro (…) pero así es el deporte y así es la vida

A pesar de su decepción, Martínez envió un mensaje de agradecimiento a la Selección y a los momentos que vivió durante el Mundial