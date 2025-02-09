Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sebastián Caicedo abandonó la carrera de actuación, ¿a qué se dedica ahora?

Sebastián Caicedo compartió detalles de por qué abandonó la actuación y los nuevos rumbos en su carrera.

Juliana Sánchez Dávila
Sebastián Caicedo
Sebastián Caicedo

Sebastián Caicedo compartió detalles de su nuevo estilo de vida.

¿Por qué Sebastián Caicedo ya no vive de la actuación?

El actor de 43 años reveló detalles su vida privada, pues Caicedo se convirtió al cristianismo tras una crisis personal. Desde ese momento, decidió transformar su vida y tener un nuevo rumbo.

Sebastián fue nombrado embajador de la sexta edición del Festival Internacional de Cine Cristiano de la ciudad, allí tuvo la oportunidad de expresarlos nuevos cambios de su vida y por qué decidió abandonar la actuación.

Sebastián Caicedo
Sebastián Caicedo

¿Qué dice Sebastián Caicedo tras el nuevo cambio de vida?

‘Señor, quiero seguir actuando y trabajando, pero quiero hacerlo para ti’

Por una parte, aseguró que su propósito es servir todo su talento y dotes a Dios ya que así, puede entregar las promesas que ha tenido en su vida.

Por otro lado, asegura que no tiene tiempo para perseguir la fama o el dinero, pues lo único que quiere es estar tranquilo.

¿A qué se va dedicar Sebastián Caicedo?

El actor compartió que le han salido nuevas propuestas de trabajo en México y Colombia, sin embargo, él está comprometido con las promesas de Dios.

"Dios me ha dado oportunidad de hacer otros proyectos, de no depender económicamente de la actuación, hoy puedo decir no vivo la actuación. Tengo mis marcas, estamos abriendo una nueva con Juli."

Por el momento, el caleño asegura que seguirá construyendo su imperio junto con su esposa Juliana Diez.

