¿Se parecen? José Rodríguez responde a fan y aparece como el hijo de Apollo Creed en redes

El creador de contenido José Rodríguez causó revuelo en redes al compararse con el hijo del famoso personaje de las películas de Hollywood Apollo Creed.

José Rodríguez responde con humor las críticas por hacer deporte. (Foto Canal RCN)

En la historia que subió a sus cuentas se le puede ver con la misma ropa y en la misma pose que el boxeador, preguntando a sus seguidores si realmente se parece al personaje interpretado por el actor Michael B Jordan, como le insinuó una fan.

Todo comenzó cuando una seguidora lo criticó por su disciplina deportiva y le lanzó un comentario irónico diciéndole que si se creía Adonis Creed, hijo de Apollo en la saga.

José, fiel a su estilo sarcástico, respondió que dejaría de entrenar porque a los demás no les gustaba.

Sin embargo, lejos de detenerse, decidió subir una foto recreando la icónica imagen del boxeador, lo que desató una ola de reacciones.

La publicación se convirtió en un tema viral, generando risas, memes y comentarios que oscilaron entre la burla y la admiración.

“¿Será que me parezco a Creed?”, escribió José Rodríguez en su publicación.

Mientras tanto, la vida personal de José también está bajo la lupa de la opinión pública. Su relación con Yaya Muñozatraviesa un momento de incertidumbre.

Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una ruptura, pero las señales en redes sociales son evidentes.

Yaya, en una transmisión, se mostró afectada y pidió que no atacaran a José por sus declaraciones. Sus palabras fueron interpretadas como un reflejo de tensión en la pareja.

Además, el distanciamiento digital ha sido notorio: antes solían compartir constantemente publicaciones juntos, mientras que en las últimas semanas cada uno ha aparecido en solitario.

Este silencio ha alimentado las especulaciones de sus seguidores, quienes se preguntan si la relación continúa o si atraviesan una crisis.

Actualmente, José se mantiene enfocado en sus rigurosos entrenamientos, mostrando disciplina y constancia en cada publicación.

Por su parte, de Yaya se ha sabido que está disfrutando de unas vacaciones familiares, aunque últimamente no ha vuelto a compartir contenido en sus historias de Instagram, lo que aumenta aún más las dudas sobre el momento que atraviesa.