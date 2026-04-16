Se cumplen 7 meses de la muerte de B-King: su madre compartió desgarrador post

Se cumplieron siete meses desde la muerte de B-King y su madre Adriana Salazar lo recordó con un desgarrador post en redes sociales, donde expresó junto a un desgarrador mensaje el dolor que aún siente por la partida del joven artista colombiano en territorio mexicano.

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¿Cuál fue el post que la madre de B-King compartió en redes tras 7 meses de su muerte?

Durante la tarde de este 16 de abril, Adriana Salazar conmovió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un desgarrador post en conmemoración a los siete meses de la muerte de su hijo, Bayron Sánchez, B-King.

El 22 de septiembre de 2025 las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de B-King. (Foto: Freepik)

La mujer recordó esta fecha con una ilustración en la que se le ve mirando hacia arriba, observando el rostro de B-King, quien aparece representado como un ángel ascendiendo al cielo. La imagen, compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, estuvo acompañada de un emotivo mensaje que conmovió a muchos.

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En este, Salazar expresó que tras la muerte de su hijo su vida cambió por completo y que, con el paso del tiempo, ha logrado transformar el dolor de su ausencia en amor eterno. Asimismo, confesó que piensa en él todos los días y que sigue siendo su motivo para continuar.

“Hoy, 7 meses que mi vida cambió para siempre. 7 meses aprendiendo a respirar con el alma rota, pero también a amar de forma más eterna. Hijo mío, no hay un día en el que no te piense. Eres mi fuerza cuando siento que no puedo más, eres mi luz en mis días más oscuros. Seguiré de pie por ti, por tu memoria, por la verdad y la justicia que te mereces. Te amo hoy, mañana y toda la vida”.

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¿Cómo falleció B-King?

B-King fue encontrado sin vida siete días después de haber sido reportado como desaparecido por su mánager ante las autoridades mexicanas, territorio en el que se encontraban por compromisos laborales.

El joven artista fue hallado a la orilla de una carretera del Estado de México dentro de costales blancos. Un hecho que conmocionó tanto a los mexicanos como a los colombianos. Actualmente su cuerpo reposa en el cementerio de Medellín, en Colombia.