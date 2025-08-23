Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Se casa Tini Stoessel! estos son los detalles de la boda más esperada de año

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul planean una boda en diciembre en Buenos Aires, con invitados de lujo y un escenario exclusivo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Rodrigo De Paul ingresó al campo junto a sus hijos y estuvo acompañado por Tini, en medio de flashes y aplausos.
Tini Stoessel reapareció en escena y lo hizo por todo lo alto: acompañó a Rodrigo De Paul en su presentación oficial con el Inter Miami, luciendo la camiseta rosada del club con su apellido en la espalda. Foto AFP / Giorgio Viera

La historia de amor entre Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul está lista para dar un nuevo paso. Después de idas y vueltas, rumores de separación y reconciliaciones, todo indica que la pareja finalmente sellará su relación con una boda soñada que ya genera gran expectativa en el mundo de la música y del deporte.

Artículos relacionados

¿Existe un compromiso de boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

De acuerdo con la información difundida en una entrevista reciente, la ceremonia se realizaría en diciembre, un mes cargado de compromisos, pero estratégico para ambos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul unen mundos: su boda de diciembre ya genera expectativa entre fans y celebridades.
La boda con Rodrigo De Paul promete ser el evento del año. Música, fútbol y estrellas reunidas en un solo lugar. / Foto AFP: JUAN MABROMATA

Pues el futbolista concluiría sus torneos en Europa y llegaría a la Argentina con agenda liberada, mientras que la cantante cerraría su exitosa gira Futttura en noviembre, quedando con tiempo suficiente para enfocarse de lleno en los preparativos.

Artículos relacionados

¿Ya está confirmado el lugar de la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

El escenario que habrían escogido no es otro que El Dok Haras, un exclusivo lugar ubicado en Buenos Aires, un espacio que ya ha sido testigo de bodas de alto perfil, como las de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, o Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Con capacidad para recibir a más de 300 invitados, cuenta con una capilla en caso de que los novios decidan sumar una ceremonia religiosa y el costo del evento rondaría los 150 mil dólares, que equivalen aproximadamente a $597.999.661 pesos colombianos.

Artículos relacionados

¿Quiénes serán los invitados de lujo de la ceremonia de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

La boda promete convertirse en un auténtico encuentro de estrellas, pues entre los que ya suenan como confirmados se encuentran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, Leandro Paredes y Camila Galante, además de figuras de la música como Chris Martin, Emilia Mernes y Duki, Nicki Nicole, La Joaqui y Tiago PZK.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul unen mundos: su boda de diciembre ya genera expectativa entre fans y celebridades.
Messi, Antonela, Duki y más: los invitados de lujo que harán de la boda de Tini y De Paul una fiesta inolvidable. Foto AFP/Frederick M. Brown

Las especulaciones sobre el compromiso comenzaron meses atrás, cuando Tini apareció luciendo un vistoso anillo con un diamante ovalado en la mano izquierda.

Además, en julio la cantante compartió fotos de una cena romántica en la playa, rodeada de velas y pétalos, que muchos interpretaron como el momento en que Rodrigo habría dado el gran paso.

Aunque aún no hubo confirmación oficial de parte de la pareja, todo parece indicar que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están listos para celebrar una boda que promete ser recordada como una de las más grandes del año en Argentina, uniendo el mundo del deporte con el de la música en una fiesta inolvidable.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado Talento nacional

Así reaccionó Valentina Taguado a comentario de un internauta que la mandó a lavar sus jeans

La respuesta de Valentina Taguado a un seguidor que criticó sus jeans generó debate en redes sociales.

Mariana Zapata Talento nacional

Mariana Zapata tendría un nuevo amor, fans lo halagaron por su belleza

Las recientes apariciones de Mariana Zapata despertaron rumores de un romance con otro creador de contenido.

Yaya Muñoz y Jose Rodríguez rompen el silencio y responden a Yina Calderón por criticar su relación. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz y Jose Rodríguez le responden a Yina Calderón por criticar su relación

Yina Calderón aseguró que Yaya Muñoz mantiene a Jose Rodríguez y la pareja de famosos no dudó en contestarle.

Lo más superlike

De la infancia a la adultez: montar en bicicleta es una memoria que nunca se borra. Te contamos por qué. Curiosidades

¿Por qué nunca olvidamos montar en bicicleta? Esto dicen los expertos

Montar en bicicleta es un aprendizaje que permanece para siempre. Conoce cómo el cerebro guarda esta habilidad aunque pasen los años.

El icónico traje de Spider-Man de Tobey Maguire busca nuevo dueño en septiembre Viral

¡Ahora puedes convertirte en Spider-Man! este será el precio del traje original

Catherine Siachoque sorprende con su nuevo rostro Catherine Siachoque

Catherine Siachoque sorprende con su cambio físico: fotos en México lo evidencian

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Jhonny Rivera y Julián Daza lanzaron Me engañaron los dos Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Julián Daza presentan “Me engañaron los dos”: así suena