¡Se casa Tini Stoessel! estos son los detalles de la boda más esperada de año

La historia de amor entre Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul está lista para dar un nuevo paso. Después de idas y vueltas, rumores de separación y reconciliaciones, todo indica que la pareja finalmente sellará su relación con una boda soñada que ya genera gran expectativa en el mundo de la música y del deporte.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W: "Terminar lo nuestro es lo mejor"

¿Existe un compromiso de boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

De acuerdo con la información difundida en una entrevista reciente, la ceremonia se realizaría en diciembre, un mes cargado de compromisos, pero estratégico para ambos.

La boda con Rodrigo De Paul promete ser el evento del año. Música, fútbol y estrellas reunidas en un solo lugar. / Foto AFP: JUAN MABROMATA

Pues el futbolista concluiría sus torneos en Europa y llegaría a la Argentina con agenda liberada, mientras que la cantante cerraría su exitosa gira Futttura en noviembre, quedando con tiempo suficiente para enfocarse de lleno en los preparativos.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Miguel Bueno se pronunció sobre la supuesta ruptura de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

¿Ya está confirmado el lugar de la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

El escenario que habrían escogido no es otro que El Dok Haras, un exclusivo lugar ubicado en Buenos Aires, un espacio que ya ha sido testigo de bodas de alto perfil, como las de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, o Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Con capacidad para recibir a más de 300 invitados, cuenta con una capilla en caso de que los novios decidan sumar una ceremonia religiosa y el costo del evento rondaría los 150 mil dólares, que equivalen aproximadamente a $597.999.661 pesos colombianos.

Artículos relacionados Mariana Pajón Mariana Pajón lució su embarazo en fotos durante un viaje de vacaciones

¿Quiénes serán los invitados de lujo de la ceremonia de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

La boda promete convertirse en un auténtico encuentro de estrellas, pues entre los que ya suenan como confirmados se encuentran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, Leandro Paredes y Camila Galante, además de figuras de la música como Chris Martin, Emilia Mernes y Duki, Nicki Nicole, La Joaqui y Tiago PZK.

Messi, Antonela, Duki y más: los invitados de lujo que harán de la boda de Tini y De Paul una fiesta inolvidable. Foto AFP/Frederick M. Brown

Las especulaciones sobre el compromiso comenzaron meses atrás, cuando Tini apareció luciendo un vistoso anillo con un diamante ovalado en la mano izquierda.

Además, en julio la cantante compartió fotos de una cena romántica en la playa, rodeada de velas y pétalos, que muchos interpretaron como el momento en que Rodrigo habría dado el gran paso.

Aunque aún no hubo confirmación oficial de parte de la pareja, todo parece indicar que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están listos para celebrar una boda que promete ser recordada como una de las más grandes del año en Argentina, uniendo el mundo del deporte con el de la música en una fiesta inolvidable.