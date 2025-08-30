Sara Uribe tendría planes de mudarse a Dubái, el destino del momento

La presentadora Sara Uribe vuelve a dar de qué hablar y esta vez no por su vida sentimental: la exprotagonista de novela tendría en la mira Dubái, el lujoso destino que hoy atrae a decenas de personalidades colombianas y que ha sido centro de varias polémicas.

¿Sara Uribe se mudará a Dubái? Esto dijo la presentadora

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Sara Uribe reveló que dentro de sus planes a futuro estaría el mudarse junto a su pequeño hijo a Dubái, uno de los destinos que más ha sonado por estos días en la farándula nacional.

La también empresaria, quien por estos días se encuentra en territorio árabe consolidando grandes negocios con importantes socios, dejó claro que estos planes no se llevarían a cabo pronto.

Así mismo, dejó claro que de llegar el momento lo haría siempre pensando en el bienestar de su hijo Jacobo, productor de su relación con el exfutbolista colombiano Fredy Guarín.

“Pues mira que claro que es una posibilidad, pero no es cercana. Yo me voy con mi niño para donde las cosas salgan bien. Por ahora sigo en Colombia”

De esta manera, Sara Uribe dejó abierta la posibilidad de que en un futuro no muy cercano Dubái se convierta en su nuevo hogar, aunque por ahora sus planes y proyectos siguen firmes en Colombia.

¿Por qué Dubái se ha convertido en uno de los destinos más apetecidos y polémicos entre las celebridades?

Vale la pena destacar que por estos días Dubái se ha convertido en uno de los destinos más apetecidos por la farándula nacional luego de que Laura González mencionara en La casa de los famosos Colombia cómo era su vida en este lugar antes de que supuestamente Karina García interviniera en su relación sentimental.

Sara Uribe sorprendió al confesar planes de vivir en Dubái. (Foto Canal RCN).

Así mismo, personalidades como La Barbie Colombiana se mostró por estos días desde Dubái presumiendo varios lujos que dieron de qué hablar. Mientras que Melissa Gate hace constante mención al destino al lanzar pullas a otras celebridades.