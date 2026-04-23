Sara Uribe sorprende con llamativas fotos junto a un hombre y su hijo Jacobo: ¿quién es él?

La presentadora y modelo Sara Uribe volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una serie de fotos en las que aparece junto a un hombre y su hijo Jacobo. Las imágenes no pasaron desapercibidas y desataron comentarios de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si se trataría de su nuevo novio.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció famosa actriz de La Usurpadora: esto se sabe

¿Quién es el hombre que posó junto a Sara Uribe y su hijo Jacobo en llamativo plan?

Durante la noche del pasado miércoles, Sara Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores con un carrusel de fotografías publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Sara Uribe comparte fotos con su hermano y su hijo Jacobo: así reaccionan en redes. (Foto Canal RCN).

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia quiso inmortalizar en su perfil un merecido descanso en Cartagena en compañía de su hijo Jacobo y un hombre que se llevó toda la atención, pues muchos internautas comenzaron a especular si se trataría de la nueva pareja sentimental de la presentadora.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra se infiltró en zona de tolerancia con cámara oculta y fue descubierto: así fue el momento

Sin embargo, esto no es así, pues el hombre de las llamativas fotos es Thomas Uribe, hermano de Sara Uribe. Por esta razón, la complicidad que muestran en las instantáneas se ve tan cercana.

Junto a la publicación, Sara compartió un emotivo mensaje en el que habló sobre la vida y la forma en la que transcurre cuando nos encontramos en paz, y que precisamente en ella generaba la sensación de que todo estaba en su lugar.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara mostró por primera vez a Emilia de cuerpo completo: así luce la menor

“A veces la vida se desordena para obligarte a volver a ti. A callar el ruido, a escuchar el alma… y cuando el alma habla, todo encaja. Porque cuando estás en paz contigo, no necesitas nada más… ahí es donde empieza a brillar todo. Brillo con la luz que Dios puso en mí, camino con fe, con calma, con verdad. Y sonrío… pero no por aparentar, sonrío porque por dentro todo está en su lugar”.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las fotos de Sara Uribe junto a su hermano?

Las fotografías de Sara Uribe junto a su hijo Jacobo y su hermano generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde varios internautas expresaron su sorpresa y confusión al ver al acompañante en las imágenes.

Comentarios como “¿Quién es ese muchacho?”, “El padrastro”, “el nuevo novio” y “Pensé que era un marido” se repitieron entre los seguidores, quienes inicialmente especularon sobre la identidad del hombre que aparece en las fotografías.