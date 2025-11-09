Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe le respondió a quien la criticó por apoyar a Isabella Ladera

Sara Uribe no se quedó callada y expuso a seguidora que la criticó por su apoyo a la modelo Isabella Ladera.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sara Uribe e Isabella Ladera
Sara Uribe responde a crítica por apoyar a Isabella Ladera/aAFP: John Parra/ Giorgio Viera

La presentadora Sara Uribe no se quedó callada y le respondió a una seguidora que la juzgó luego de que le manifestara su apoyo a la influenciadora Isabella Ladera en su más reciente publicación.

¿Qué crítica recibió Sara Uribe por apoyar a Isabella Ladera?

La modelo venezolana compartió un video surfeando con delfines y la empresaria colombiana le comentó con unos emojis demostrándole su apoyo en medio de los momentos difíciles que atraviesa la influenciadora.

Isabella Ladera es defendida por Sara uribe

Tras su mensaje una seguidora no dudó en criticarla escribiéndole: "Jajaja al fin y al cabo hermozas las dos. Entre especies se entienden".

¿Cómo reaccionó Sara Uribe tras la crítica de una seguidora por apoyar a Isabella Ladera?

La paisa no dudó en reaccionar y exponerla públicamente por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores y responderle.

Sara uribe apoya a isabella ladera

En la publicación agregó mensajes que la usuaria le enviaba por interno pidiéndole ropa o expresándole cuánto la admiraba, por lo que, Sara Uribe se cuestionó lo mucho que cambian las personas.

"Primero me escribías en privado pidiéndome ropa y expresando admiración y ahora me atacas por defender a otra mujer", le escribió.

Además, indicó que ella no apoya "mozas" como las tildó, sino a mujeres que sufren ciertas situaciones que no deberían vivir.

Indicó que hoy es Isabella quien está pasando por una situación difícil, pero mañana puede ser otra mujer.

"Reflexionemos antes de señalar porque la sororidad no se trata de conveniencia, sino de coherencia", añadió.

Por ahora, Sara Uribe sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales siendo imagen de algunas marcas, compartiendo tips de belleza, parte de su maternidad con Jacobo y algunas reflexiones de vida.

Además, reveló que actualmente se encuentra enfocada en un nuevo proyecto de turismo para que varios de sus fanáticos puedan viajar a Dubái y disfrutar de las maravillas de este lugar.

Por su parte, Isabella Ladera también se encuentra enfrentando a su manera sus polémicas sin parar de compartir sus consejos de belleza a sus fieles admiradoras.

