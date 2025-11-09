Sara Uribe le respondió a quien la criticó por apoyar a Isabella Ladera

La presentadora Sara Uribe no se quedó callada y le respondió a una seguidora que la juzgó luego de que le manifestara su apoyo a la influenciadora Isabella Ladera en su más reciente publicación.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la bella esposa de Luis Javier Suárez, goleador del partido de Colombia ante Venezuela

¿Qué crítica recibió Sara Uribe por apoyar a Isabella Ladera?

La modelo venezolana compartió un video surfeando con delfines y la empresaria colombiana le comentó con unos emojis demostrándole su apoyo en medio de los momentos difíciles que atraviesa la influenciadora.

Tras su mensaje una seguidora no dudó en criticarla escribiéndole: "Jajaja al fin y al cabo hermozas las dos. Entre especies se entienden".

Artículos relacionados Talento nacional ¡Con la camiseta de Colombia! así celebró la victoria Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia

¿Cómo reaccionó Sara Uribe tras la crítica de una seguidora por apoyar a Isabella Ladera?

La paisa no dudó en reaccionar y exponerla públicamente por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores y responderle.

En la publicación agregó mensajes que la usuaria le enviaba por interno pidiéndole ropa o expresándole cuánto la admiraba, por lo que, Sara Uribe se cuestionó lo mucho que cambian las personas.

"Primero me escribías en privado pidiéndome ropa y expresando admiración y ahora me atacas por defender a otra mujer", le escribió.

Además, indicó que ella no apoya "mozas" como las tildó, sino a mujeres que sufren ciertas situaciones que no deberían vivir.

Indicó que hoy es Isabella quien está pasando por una situación difícil, pero mañana puede ser otra mujer.

"Reflexionemos antes de señalar porque la sororidad no se trata de conveniencia, sino de coherencia", añadió.

Artículos relacionados Talento nacional Andrea Tovar se sinceró sobre lo difícil que fue su divorcio: "Me derrumbé"

Por ahora, Sara Uribe sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales siendo imagen de algunas marcas, compartiendo tips de belleza, parte de su maternidad con Jacobo y algunas reflexiones de vida.

Además, reveló que actualmente se encuentra enfocada en un nuevo proyecto de turismo para que varios de sus fanáticos puedan viajar a Dubái y disfrutar de las maravillas de este lugar.

Por su parte, Isabella Ladera también se encuentra enfrentando a su manera sus polémicas sin parar de compartir sus consejos de belleza a sus fieles admiradoras.