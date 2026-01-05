Sara Uribe entra a La casa de los famosos Colombia 3: ¿cómo lucía en Protagonistas de Nuestra Tele?

En las últimas semanas, varios navegantes han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de las celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por esta razón, varios internautas se han sorprendido con la noticia compartida por parte del Jefe del reality, quien informó en la mañana de este 5 de enero que la presentadora y creadora de contenido digital, Sara Uribe, hará parte de la casa más famosa del país.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Cómo lucía Sara Uribe cuando hizo parte de Protagonistas de Novela?

Recordemos que, desde hace varios años, Sara Uribe acaparó la atención mediática al ser parte de la segunda temporada de Protagonistas de Nuestra Tele, una producción del Canal RCN, en la que sorprendió a miles de televidentes con su belleza y arrolladora personalidad.

Así lucía Sara Uribe cuando ganó Protagonistas de Nuestra Tele. | Foto: Canal RCN

Así también, demostró a lo largo del programa que las estrategias, el carácter y una buena convivencia, fueron la base fundamental para que Sara se convirtiera en una de las ganadoras de esta producción junto a Jhoan Álvarez, con quien dividió múltiples opiniones desde el inicio del programa.

Por su parte, varios internautas se han sorprendido al ver cómo lucía Sara Uribe cuando hizo parte de Protagonistas de Nuestra Tele, cuya producción adquirió gran popularidad en redes sociales al cautivar con su esencia.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe desata una ola de reacciones al revelarse su participación en La casa de los famosos 2026

Sin duda, varios seguidores de la presentadora se han sorprendido al ver que a pesar de los años que han transcurrido desde Protagonistas, Sara luce igual de bella y hermosa, en especial, al ser una de las celebridades en hacer parte de La casa de los famosos Colombia

¿Qué celebridades han reaccionado al ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, la noticia ha generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el ingreso de Sara Uribe a la casa más famosa del país, cuya decisión la tomó El Jefe.

¿Cómo han reaccionado las celebridades al ingreso de Sara Uribe? | Foto: Canal RCN

Así que varias celebridades que hacen parte del entretenimiento como Tatiana Franko, Santiago Vargas, Catalina Maya y Manuela Gómez, quienes se sorprendieron con la noticia del ingreso de Sara Uribe.