Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe destapó verdad y contó con quién se quedará su hijo en su ausencia

La presentadora Sara Uribe dio a conocer que en los próximos días Freddy Guarín se llevará a su hijo de vacaciones.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe posando a la cámara.
Sara Uribe habló de su hijo antes de ingresar a La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Sara Uribe, la reciente confirmada de La casa de los famosos Colombia 2026, captó la atención en las últimas horas al revelar qué pasará con su hijo una vez ingrese al programa y en cuidado de quién quedará.

Artículos relacionados

¿Con quién quedará el hijo de Sara Uribe tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

En entrevista con el programa Buen día Colombia, la presentadora antioqueña respondió a una pregunta que, muy seguramente ha causado mucha curiosidad, es con quién quedará Jacobo durante su ausencia, teniendo en cuenta que podrían pasar varias semanas en completo encierro.

Artículos relacionados

Y es que, de acuerdo con la paisa, aunque esta decisión no fue nada fácil de tomar, fue precisamente su hijo quien la motivó a aceptar la propuesta.

Artículos relacionados

"Cómo mamá responsable, soy una mamá super presente y he estado 7 años dispuesta, disponible y entregada a mi hijo, pero eso fue una decisión que me costó mucho tomar, pero también pensé en su futuro, en todo lo que implica tener una mamá presentadora, periodista, profesional que también cumple sus sueños", explicó la mujer.

Sara Uribe posando a la cámara.
Sara Uribe reveló quién cuidará a su hijo mientras está en La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su hijo Jacobo previo a ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Respecto a las personas encargadas de la protección de su hijo, Sara contó que cuenta con su red de apoyo, su equipo de trabajo y su familia, quienes están comprometidas con esto y entienden perfectamente este es su trabajo.

"Queda con su familia Natalia, queda con mis tías, con mi mamá, mi hermano...", contó la paisa. Sin embargo, segundos después, dio a conocer que en los próximos días se irá de vacaciones con su papá, dejando claro que es un niño rodeado de mucho amor.

Sara Uribe posando a la cámara.
Sara Uribe reveló con quien quedará Jacobo. Foto | Canal RCN.

Y en cuanto a cómo se siente frente a la idea de separarse del menor por este tiempo que estará fuera de casa, aseguró que será "muy duro", no obstante, confesó que ya no es su talón de Aquiles, sino que a través de los años se ha convertido en su ancla, pues es quien le da fortaleza, fuerza e inspiración.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe sorprende al hablar de un nuevo embarazo tras convertirse en papá Jessi Uribe

Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Tras un mes del nacimiento de su hija junto a Paola Jara, Jessi Uribe se refirió públicamente a la posibilidad de un nuevo embarazo.

Mateo Carvajal sorprendió al responderle a un seguidor. Mateo Carvajal

Mateo Carvajal reaccionó a críticas por actividades extremas con Salvador: "Lo voy a tirar de paracaídas"

Mateo Carvajal respondió con contundencia a quienes lo critican por permitir que Salvador viva experiencias extremas.

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas? Talento internacional

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas?: ¡Es latina!

Joe Jonas se da una nueva oportunidad en el amor junto a una modelo latinoamericana, a quien ya presentó a sus hijas y círculo cercano.

Lo más superlike

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables mencionando a La Segura Johanna Fadul

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables en La casa de los famosos recordando a La Segura

Johanna Fadul y Tebi Bernal sorprendieron al mencionar a La Segura al hablar de sus no negociables en La casa de los famosos.

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Rosalía despide el año en Brasil y un gesto desata rumores globales. Rosalía

Rosalía despierta rumores de romance al pasear de la mano con Loli Bahía

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine