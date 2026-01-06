Sara Uribe destapó verdad y contó con quién se quedará su hijo en su ausencia

Sara Uribe, la reciente confirmada de La casa de los famosos Colombia 2026, captó la atención en las últimas horas al revelar qué pasará con su hijo una vez ingrese al programa y en cuidado de quién quedará.

¿Con quién quedará el hijo de Sara Uribe tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

En entrevista con el programa Buen día Colombia, la presentadora antioqueña respondió a una pregunta que, muy seguramente ha causado mucha curiosidad, es con quién quedará Jacobo durante su ausencia, teniendo en cuenta que podrían pasar varias semanas en completo encierro.

Y es que, de acuerdo con la paisa, aunque esta decisión no fue nada fácil de tomar, fue precisamente su hijo quien la motivó a aceptar la propuesta.

"Cómo mamá responsable, soy una mamá super presente y he estado 7 años dispuesta, disponible y entregada a mi hijo, pero eso fue una decisión que me costó mucho tomar, pero también pensé en su futuro, en todo lo que implica tener una mamá presentadora, periodista, profesional que también cumple sus sueños", explicó la mujer.

Sara Uribe reveló quién cuidará a su hijo mientras está en La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su hijo Jacobo previo a ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Respecto a las personas encargadas de la protección de su hijo, Sara contó que cuenta con su red de apoyo, su equipo de trabajo y su familia, quienes están comprometidas con esto y entienden perfectamente este es su trabajo.

"Queda con su familia Natalia, queda con mis tías, con mi mamá, mi hermano...", contó la paisa. Sin embargo, segundos después, dio a conocer que en los próximos días se irá de vacaciones con su papá, dejando claro que es un niño rodeado de mucho amor.

Sara Uribe reveló con quien quedará Jacobo. Foto | Canal RCN.

Y en cuanto a cómo se siente frente a la idea de separarse del menor por este tiempo que estará fuera de casa, aseguró que será "muy duro", no obstante, confesó que ya no es su talón de Aquiles, sino que a través de los años se ha convertido en su ancla, pues es quien le da fortaleza, fuerza e inspiración.