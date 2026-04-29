Sara Corrales mostró su nueva y lujosa casa antes de la llegada de su bebé

La actriz colombiana Sara Corrales compartió con sus seguidores detalles de la nueva y lujosa casa en la que espera recibir a su bebé, dejando ver espacios amplios, acabados elegantes y la emoción que vive en esta etapa previa al nacimiento de su primogénita.

¿Cómo es la lujosa casa de Sara Corrales?

A pocas semanas de que su primera hija Mila llegue a este mundo Sara Corrales compartió con sus millones de seguidores una noticia que la tenía bastante emocionada, pues junto a su esposo Damián Pasquini adquirieron una lujosa casa con el fin de darle una mejor calidad de vida a su primogénita.

Sara Corrales revela detalles sobre el nacimiento de Mila / (Foto de AFP y Freepik)

De esta manera, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Corrales compartió una serie de videos y fotos en las que enseñó la firma de que los acreditaba como propietarios de una lujosa casa.

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“Tenemos casita nueva para la familia. No puedo estar más emocionada, tenemos hogar nuevo para nuestra familia que está creciendo”. Expresó corrales.

Según se aprecia en las fotografías, la casa sería lo bastante amplia como para que su pequeña hija pueda tener una infancia espectacular, pues esta cuenta con dos pisos, espacios amplios y un gran jardín adornado de naturaleza y una pequeña fuente.

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Sin embargo, y pese a la alegría, Sara Corrales se mostró preocupada por un detalle en particular

¿Por qué Sara Corrales se mostró preocupada tras adquirir su nueva casa?

En esta misma red social, Sara Corrales pasó de la dicha a tener una inesperada preocupación, pues según comentó la actriz colombiana aunque su casa se encontraba con todos los acabados necesarios para hacerla habitable en realidad querían remodelarla completamente, y para esto solo tendrían dos meses.

“Pero… ahora tenemos un gran reto, hacerle una remodelación total en tan solo dos meses, ¿creen que lo podemos lograr?”.

Sara Corrales planea el nacimiento de Mila, su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Por lo pronto la pareja continúa celebrando este nuevo logro para la familia Pasquini Corrales quienes además se preparan para la pronta llegada de Mila, quien nacerá en el transcurso de mayo del presente año.