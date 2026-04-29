Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Corrales mostró su nueva y lujosa casa antes de la llegada de su bebé

Sara Corrales mostró la nueva y lujosa casa donde espera la llegada de su bebé y compartió detalles de esta etapa familiar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así es la nueva casa de Sara Corrales antes de recibir a su bebé
Así es la nueva casa de Sara Corrales antes de recibir a su bebé. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

La actriz colombiana Sara Corrales compartió con sus seguidores detalles de la nueva y lujosa casa en la que espera recibir a su bebé, dejando ver espacios amplios, acabados elegantes y la emoción que vive en esta etapa previa al nacimiento de su primogénita.

Artículos relacionados

¿Cómo es la lujosa casa de Sara Corrales?

A pocas semanas de que su primera hija Mila llegue a este mundo Sara Corrales compartió con sus millones de seguidores una noticia que la tenía bastante emocionada, pues junto a su esposo Damián Pasquini adquirieron una lujosa casa con el fin de darle una mejor calidad de vida a su primogénita.

Sara Corrales desmiente rumores sobre el nacimiento de Mila
Sara Corrales revela detalles sobre el nacimiento de Mila / (Foto de AFP y Freepik)

De esta manera, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Corrales compartió una serie de videos y fotos en las que enseñó la firma de que los acreditaba como propietarios de una lujosa casa.

Artículos relacionados

“Tenemos casita nueva para la familia. No puedo estar más emocionada, tenemos hogar nuevo para nuestra familia que está creciendo”. Expresó corrales.

Según se aprecia en las fotografías, la casa sería lo bastante amplia como para que su pequeña hija pueda tener una infancia espectacular, pues esta cuenta con dos pisos, espacios amplios y un gran jardín adornado de naturaleza y una pequeña fuente.

Artículos relacionados

Sin embargo, y pese a la alegría, Sara Corrales se mostró preocupada por un detalle en particular

¿Por qué Sara Corrales se mostró preocupada tras adquirir su nueva casa?

En esta misma red social, Sara Corrales pasó de la dicha a tener una inesperada preocupación, pues según comentó la actriz colombiana aunque su casa se encontraba con todos los acabados necesarios para hacerla habitable en realidad querían remodelarla completamente, y para esto solo tendrían dos meses.

“Pero… ahora tenemos un gran reto, hacerle una remodelación total en tan solo dos meses, ¿creen que lo podemos lograr?”.

Sara Corrales llamó la atención en redes al revelar cómo planea el nacimiento de Mila
Sara Corrales planea el nacimiento de Mila, su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Por lo pronto la pareja continúa celebrando este nuevo logro para la familia Pasquini Corrales quienes además se preparan para la pronta llegada de Mila, quien nacerá en el transcurso de mayo del presente año.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo causó revuelo tras solicitar ser la jefe de campaña de Tebi Bernal: ¿qué le dijeron?

Descubre aquí qué dijo Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sobre Tebi Bernal.

Juanse Laverde se hace un impresionante cambio. Talento nacional

Juanse Laverde sorprendió con su cambio de look; así luce el cantante tras su radical transformación

Juanse Laverde sorprendió con cabello corto y rubio, reflejando un estilo más rudo que marca el inicio de nuevos proyectos.

La frutinovela de Juanda Caribe con Mariana que desata reacciones La casa de los famosos

Recrean frutinovela de Juanda Caribe diciéndole a Mariana que quiere que su hija sea como ella

Revuelo en redes sociales tras la frutinovela recreada con Juanda Caribe coqueteando con Mariana Zapata usando a su hija.

Lo más superlike

Sheila Gándara lanzó indirecta tras las declaraciones de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia Juanda Caribe

Sheila Gándara lanzó fuerte mensaje en medio de la polémica con Juanda Caribe: “Descarado”

Sheila Gándara usó a Ana del Castillo para enviar sorpresivo mensaje en medio de su polémica con Juanda Caribe.

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO

Impactantes imágenes: así quedó el carro de cantante de reality tras fatal accidente Viral

Salen a la luz impactantes fotos del accidente de reconocido cantante: así quedó el carro

Parkinson: los signos ocultos que aparecen antes del diagnóstico Salud

Señales silenciosas del Parkinson que muchas personas no reconocen a tiempo: ¿cuáles son?

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar