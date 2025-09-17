Sara Corrales emocionó al publicar los votos de su boda: “Yo sentía que nadie era suficiente"

La actriz colombiana Sara Corrales, recordada por su participación en producciones de televisión, sorprendió a sus seguidores al publicar un fragmento muy especial de su boda con el empresario argentino Damián Pasquini.

¿Qué reveló Sara Corrales en sus votos matrimoniales?

Tras la ceremonia celebrada el 14 de agosto de este año la actriz decidió compartir en sus redes sociales una parte de los votos matrimoniales que escribió a mano para dedicarle a su esposo.

En la publicación, Sara mostró una parte del texto en el que expresaba sus sueños y sentimientos hacia su pareja, fueron palabras que quedaron en evidencia, no sólo por la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa de su vida sino por la manera en la que reconoce a Damián en su historia personal.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores a la publicación?

El fragmento que compartió fue muy romántico, y resaltó por el estilo propio de la actriz al momento de escribirlo, algunas promesas llenas de emoción y gestos cotidianos se combinaron en esta declaración que fue recibida con emoción por sus seguidores quienes conocen de cerca de su carrera profesional y sus retos personales.

Él es Damián Pasquini, nuevo esposo de Sara Corrales | Foto AFP/ Gustavo Caballero

A muchos, la frase que más les llamó la atención fue una en la Sara expresaba gratitud por haber encontrado a alguien que considera un verdadero regalo, una publicación que no tardó en generar un fuerte impacto en las redes sociales, por cientos de comentarios que comenzaron a llegar, y muchos de ellos resaltaron la naturalidad con la que la actriz expresaba y el valor de haber compartido un momento tan privado con sus seguidores.

¿Qué significa este gesto para la actriz en su vida actual?

Para algunos también fue impactante, una muestra de amor que ya no se suele ver en esta época, con pequeños detalles como escribir una carta a mano, y otros destacaron la autenticidad de Sara al demostrar que su vínculo con los seguidores que le acompañan desde hace tanto tiempo, sigue siendo tan natural en su faceta profesional como en su vida personal.

¿Cómo fue el matrimonio de Sara Corrales con Damián Pasquini? | Foto AFP: Gabe Ginsberg

Más allá de ser una publicación viral, el acto demostrar la parte de sus votos matrimoniales, reflejó una nueva etapa de estabilidad y plenitud en la que vive la actriz y el indicio de un presente lleno de amor en el que compromiso junto a Damián, ha sido un punto de partida para unirse más como pareja.

Con este gesto, Sara no sólo compartió públicamente un capítulo importante de su vida, sino que también transmite un mensaje de amor a sus seguidores pues es un camino que está construyendo con compañía y honestidad.