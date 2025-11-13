Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sancionan a Yina Calderón por incumplir las reglas y así reaccionó

La empresaria Yina Calderón rompió las reglas y fue sancionada en La mansión de Luinny.

La empresaria Yina Calderón fue sancionada en el reality La mansión de Luinny en República Dominicana luego de incumplir las reglas del juego.

¿Por qué Yina Calderón fue sancionada?

La creadora de contenido tenía prohibido tomar debido a que las veces que lo había hecho se había salido de sus casillas provocando diversos pleitos con sus compañeros.

Debido a su reacción al tomar, Luinny decidió prohibirle que bebiera, pero ella usó algunas técnicas para que no la descubrieran, pero su comportamiento la delató.

"Yina tienes una sanción, no puedes tomar, la próxima vez que tomes sales por esa puerta", le expresó.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras recibir sanción en La mansión de Luinny?

La influenciadora de inmediato reaccionó y se levantó de su silla para indicar que ella estaba en sano juicio.

"A mí el wh*sky me calma en medio de todo esto, entiendan es como si fuera... ¿alguien lo explica?, no me lo puedes prohibir, yo estoy bien", dijo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la sanción de Yina Calderón?

Luego de la sanción que recibió Yina Calderón, quien además en medio de sus tragos de más señaló que se quería ir del reality, varios internautas reaccionaron al respecto.

Algunos detallaron que Yina Calderón no tiene autocontrol para no hacerlo, por lo que, le sugirieron a Luinny no dejarle tener acceso tan fácil a ello, mientras que otros no dudaron en criticarlos a ambos detallando que esas sanciones y reglas parecieran estar de adornos, pues en realidad no suelen cumplirse.

Por ahora, Yina Calderón sigue en la competencia pese a haber dicho que se quería ir del juego, cautivando a sus fanáticos con su comportamiento divertido y polémico, pues ha protagonizado diversas discusiones y enfrentamientos con varias de sus compañeras, en especial con La Piry y Chanel, quienes han sido sus grandes rivales en el programa.

Asimismo, sigue en las primeras posiciones de la tabla junto con la influenciadora Karina García, a quien abrazó inesperadamente sorprendiera con dicha demostración de cariño, la cual causó asombro en la paisa, quien le señaló que no era necesario hacerlo.

