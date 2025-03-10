Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salomón Bustamante recibe inesperada propuesta tras confirmar su ruptura con Laura de León

Salomón Bustamante presumió una propuesta que recibió poco después de que confirmara su ruptura con Laura de León.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Salomón Bustamante sorprende con inesperada propuesta tras ruptura con Laura de León
Tras ruptura con Laura de León, Salomón Bustamante recibe insólita propuesta. (Foto Canal RCN).

Salomón Bustamante y Laura de León vuelven a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que el reconocido presentador confirmara su ruptura con la actriz a través de un contundente mensaje que dejó a más de uno en shock. Posteriormente, el hombre presumió una inesperada propuesta que recibió tras este suceso.

¿Salomón Bustamante y Laura de León terminaron su relación?

Cansado de recibir la misma pregunta en las últimas semanas sobre su relación con Laura de León, Salomón Bustamante decidió romper el silencio y confirmar de manera contundente que efectivamente los rumores eran ciertos y que su matrimonio con la actriz había llegado a su fin.

Laura de León se pronunció ante separación con Salomón
Laura de León compartió curioso mensaje tras confirmación de Salomón Bustamante. (Fotos Canal RCN)

Esto, luego de que un internauta volviera a interrogarlo sobre el futuro de su relación: “¿pero si lo dejaron o no?”. Ante esto, el presentador mencionó ofuscado: “Sí, ¿algo más? ¿O ya con el chisme te es suficiente?”.

Aunque algunos tomaron su respuesta como una confirmación oficial sobre la ruptura amorosa entre el presentador y la actriz, otros mencionaron que podría haberse tratado de un comentario impulsivo para dar a entender que le incomodaba la situación y los rumores frente a su relación.

Sin embargo, hasta el momento ninguno se ha pronunciado de manera directa ante el revuelo que la respuesta de Salomón causó recientemente en redes sociales.

¿Cuál fue la propuesta que recibió Salomón Bustamante tras confirmar el fin de su relación?

Lo curioso de este asunto fue que poco después de que este comentario de Salomón Bustamante sobre el fin de su relación se volviera viral en redes sociales que el presentador compartió una inesperada propuesta que recibió por parte de un tercero.

Salomón Bustamante y Laura de León ya no son pareja: él lo confirmó
Salomón Bustamante rompe el silencio y confirma fin de su relación con Laura de León. (Foto Canal RCN).

Y es que en la imagen compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Salomón dejó en evidencia que una internauta lo quería como yerno.

“Me gustaría como yerno. Se la presento, es muy bella”, se lee en el mensaje, junto a la reacción del presentador: “ya me quieren de yerno… ñerda!”.

