Salen a la luz imágenes que corresponderían a las honras de B-King

Hermana de B-King compartió imágenes de lo que serían las honras fúnebres del cantante fallecido en México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
honras fúnebres de B-King
Imágenes recientes podrían corresponder a las honras fúnebres de B-King. (Foto Canal RCN | Freepik: @seventyfour).

La muerte de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, continúa generando conmoción nacional e internacional. Hace pocas horas Stefanía, hermana del cantante, compartió una emotiva imagen que correspondería a sus honras fúnebres para rendir homenaje a su memoria.

¿Qué se sabe sobre las honras fúnebres de B-King tras filtrarse fotos?

Aunque se desconoce si el cantante colombiano ya fue repatriado, una fotografía compartida por Stefanía, hermana de B-King, en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, daría indicios de que sí.

B-King
La dolorosa despedida de la mamá de B-King que estremeció a todos | Foto del Canal RCN.

En la imagen, que correspondería a las honras fúnebres de Bayron, se observa un pequeño altar con una fotografía del artista, acompañado de una gran veladora blanca encendida y un enorme ramo de rosas blancas.

Asimismo, la joven compartió un video en el que B-King se preparaba para dar lo mejor de sí en su primer show en territorio mexicano, junto a un emotivo mensaje que demuestra cuánto lo extraña.

“Qué papas*to mi hermano. Te amo por siempre, vida eterna”.

Por ahora, los seguidores de B-King continúan atentos a cualquier actualización sobre la situación del difunto artistas, mientras la familia comparte su duelo y rinde homenaje a su legado.

¿Cuándo fue la última vez que se vio a B-King con vida?

Recordemos que B-King viajó a México con la ilusión de presentarse por primera vez en este país e iniciar su camino como un artista internacional. Sin embargo, sus sueños se vieron empañados con su trágica muerte horas más tarde.

Hermana de B-King rompe el silencio con desgarrador mensaje tras su partida
El emotivo adiós de la hermana de B-King que ha conmovido a todos. (Foto Canal RCN).

El artista fue visto por última vez el pasado martes 16 de septiembre al interior de un gimnasio ubicado en Polanco, Ciudad de México. Establecimiento en el que compartió con el DJ Regio Clown, quien también corrió con la misma suerte.

Siete días después de que reportara como desaparecido ante las autoridades pertinentes, B-King y Regio Clown fueron hallados sin vida a la orilla de una carretera. Actualmente las investigaciones continúan, así lo confirmó la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

