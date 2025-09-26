Angie Miller, presunta novia de B-King, fue reportada como desaparecida en México

En las últimas horas se dio a conocer en redes sociales que Angie Miller, presunta novia del cantante colombiano Bayron Sánchez ‘B-King’, hallado muerto en México, se encuentra desaparecida; información que fue confirmada oficialmente por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Angie Miller, presunta novia de B-King, en México?

Lo que inició como un rumore en redes sociales fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México el pasado jueves 25 de septiembre: Angie Miller, presunta novia de B-King, se encuentra desaparecida desde el pasado martes 23 de septiembre alrededor de las 7 p.m.

B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre | Foto del Canal RCN.

“La joven con la que Bayron compartió sus últimas horas llamada Angie Miller, está desaparecida”, informaron.

Según información revelada por medios locales, Miller salió de su residencia en la Colonia del Valle de la Ciudad de México en donde vive junto a su pequeña hija de tan solo dos años. Desde entonces, su teléfono permanece apagado y su ubicación es un misterio.

Así mismo, el mánager de la joven manifestó su preocupación debido al destino con el que corrió B-King y DJ Clown en los últimos días, y el notable interés de la modelo en el caso.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Así habría reaccionado Juan David Tejada al chat que reveló Aida Victoria Merlano

“Ella estuvo muy involucrada en la búsqueda de Bayron y varios días después, este martes por la noche, dijo que iba a trabajar a un asunto relacionado con su profesión y ha desaparecido”

Actualmente las autoridades pertinentes se encuentran en la búsqueda de la modelo que hoy ya cumpliría tres días desaparecida.

¿Quién es Angie Miller, presunta novia de B-King?

Angélica Torrini, conocida como Angie Miller, es una reconocida modelo y actriz venezolana de 29 años que llamó la atención en los últimos días por su cercanía con el cantante colombiano B-King antes de su trágico destino.

Reconocida actriz sería la posible novia de B-King. | Foto: Canal RCN

La mujer al parecer reside en México desde hace varios años junto a su pequeña hija, con quien se encontraba horas antes de su desaparición.

Su paradero sigue siendo un misterio y las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.