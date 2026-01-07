Salen a la luz fotos de cómo lucía antes de la fama Westcol: "era el típico raro"

En redes sociales han salido a la luz fotos del pasado de Westcol que revelan cómo lucía antes de alcanzar la fama y han generado todo tipo de comentarios.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿Cómo lucía Westcol antes de la fama?

Westcol es una de las personalidades más reconocidas de los últimos tiempos tras hacerse famoso haciendo transmisiones en grandes plataformas digitales y por haber tenido una relación con la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano.

Las fotos de Westcol antes de la fama se han tomado las redes sociales. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

Aunque en muchas ocasiones el antioqueño ha contado que antes su vida era más humilde, no se conocía fotos que pudieran respaldarlo, pues una vez Luis Fernando Villa Álvarez empezó a ganar reconocimiento, fue enterrando su pasado.

Sin embargo, una cuenta de TikTok ha desenterrado el pasado del joven de 24 años, y ha mostrado varias fotos cuando lucía su cabello largo, era más delgado y hacía sus transmisiones en su pequeña alcoba.

Las fotos no dudaron en llamar la atención de los usuarios y muchos de ellos acudieron a los comentarios para opinar sobre el pasado del paisa.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

¿Qué opiniones dejaron las fotos que han salido a la luz de Westcol cómo lucía antes de la fama?

Como era de esperarse, las fotografías en cuestión recibieron miles de opiniones de diversos usuarios, quienes aprovecharon la ocasión para burlarse de Westcol.

Otros, en cambio, resaltaron la perseverancia que tuvo Villa para progresar e incluso lo compararon con Maluma, manifestando que si se hubiera hecho el famoso rapado del cantante, su parecido sería más idéntico aún.

Se veía más alto y flaco", "Definitivamente se parece a Maluma", y "Qué bello se veía así de peludo", fueron solo algunos de los comentarios.

Varios usuarios compararon la apariencia del Westcol de antes de la fama con la de Maluma. (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images /AFP)

Artículos relacionados Westcol Westcol revela si estaría dispuesto a ser padrastro del hijo de Aida Victoria Merlano y El Agropecuario

¿Qué ha dicho Westcol frente a las fotos que han salido a la luz de su pasado?

Hasta el momento, Westcol no se ha pronunciado públicamente sobre las fotos de su pasado que recientemente han comenzado a circular en redes sociales. El streamer no ha hecho comentarios ni a través de sus plataformas digitales ni en transmisiones en vivo, por lo que las imágenes siguen generando conversación sin una reacción oficial de su parte.

No obstante, muchos de sus seguidores consideran que, de llegar a referirse al tema, Westcol podría tomárselo con humor y naturalidad, recordando sus inicios antes de la fama.