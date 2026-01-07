Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salen a la luz fotos de cómo lucía antes de la fama Westcol: "era el típico raro"

Westcol sorprendió en redes al viralizarse fotos de cómo lucía antes de la fama y los comentarios que estas imágenes despertaron.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Revelan fotos de cómo lucía Westcol antes de la fama
Las fotos de Westcol antes de la fama han dado tema de conversación en redes. (Foto izquierda: Tommaso Boddi/Getty Images /AFP | Foto derecha: Freepik)

En redes sociales han salido a la luz fotos del pasado de Westcol que revelan cómo lucía antes de alcanzar la fama y han generado todo tipo de comentarios.

Artículos relacionados

¿Cómo lucía Westcol antes de la fama?

Westcol es una de las personalidades más reconocidas de los últimos tiempos tras hacerse famoso haciendo transmisiones en grandes plataformas digitales y por haber tenido una relación con la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano.

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol
Las fotos de Westcol antes de la fama se han tomado las redes sociales. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

Aunque en muchas ocasiones el antioqueño ha contado que antes su vida era más humilde, no se conocía fotos que pudieran respaldarlo, pues una vez Luis Fernando Villa Álvarez empezó a ganar reconocimiento, fue enterrando su pasado.

Sin embargo, una cuenta de TikTok ha desenterrado el pasado del joven de 24 años, y ha mostrado varias fotos cuando lucía su cabello largo, era más delgado y hacía sus transmisiones en su pequeña alcoba.

Las fotos no dudaron en llamar la atención de los usuarios y muchos de ellos acudieron a los comentarios para opinar sobre el pasado del paisa.

Artículos relacionados

¿Qué opiniones dejaron las fotos que han salido a la luz de Westcol cómo lucía antes de la fama?

Como era de esperarse, las fotografías en cuestión recibieron miles de opiniones de diversos usuarios, quienes aprovecharon la ocasión para burlarse de Westcol.

Otros, en cambio, resaltaron la perseverancia que tuvo Villa para progresar e incluso lo compararon con Maluma, manifestando que si se hubiera hecho el famoso rapado del cantante, su parecido sería más idéntico aún.

Se veía más alto y flaco", "Definitivamente se parece a Maluma", y "Qué bello se veía así de peludo", fueron solo algunos de los comentarios.

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol
Varios usuarios compararon la apariencia del Westcol de antes de la fama con la de Maluma. (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images /AFP)

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Westcol frente a las fotos que han salido a la luz de su pasado?

Hasta el momento, Westcol no se ha pronunciado públicamente sobre las fotos de su pasado que recientemente han comenzado a circular en redes sociales. El streamer no ha hecho comentarios ni a través de sus plataformas digitales ni en transmisiones en vivo, por lo que las imágenes siguen generando conversación sin una reacción oficial de su parte.

No obstante, muchos de sus seguidores consideran que, de llegar a referirse al tema, Westcol podría tomárselo con humor y naturalidad, recordando sus inicios antes de la fama.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez confiesa su arrepentimiento tras su último cambio estético. Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló un reciente cambio estético en su rostro del que ahora se arrepiente

Manuela Gómez sorprendió a sus seguidores al revelar un cambio estético reciente en su rostro que, según confesó, ahora lamenta.

La razón por la que Manuela Gómez dice que nunca había sido tan feliz Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló que no era feliz antes de convertirse en madre

Manuela Gómez conmocionó a sus seguidores al revelar que no era feliz antes de ser madre y le dolerá separarse de su hija.

Yeferson Cossio revela que sufrió el hurto de su cadena. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio sufrió el hurto de una de sus costosas joyas en pleno festival; así ocurrió

Yeferson Cossio relató cómo le quitaron el dije de su cadena de oro mientras compartía con seguidores en un festival.

Lo más superlike

Manuela Gómez de paseo con su hija al zoológico antes de La casa de los famosos Colombia Manuela Gómez

Manuela Gómez conmueve al mostrar el último momento con su hija antes de La casa de los famosos

Manuela Gómez compartió un emotivo momento junto a su hija antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Paola Jara sorprende al confesar cómo está recuperando su figura tras ser mamá Paola Jara

Paola Jara revela el secreto con el que recupera su figura tras dar a luz: “Yo soy muy ansiosa”

Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Salud

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?