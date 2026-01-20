Sale a la luz video del último concierto de Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas

La partida de Yeison Jiménez, uno de los grandes referentes de la música popular en el país, sigue generando conmoción entre sus seguidores, pues desde su trágica muerte el pasado 10 de enero, muchos siguen lamentando este hecho que no solo cobró su vida, sino también la de varios integrantes de su equipo de trabajo.

En medio del duelo que sigue causando esta noticia, recientemente salió a la luz un video del que sería el último concierto del artista en Manzanares, Caldas, su pueblo natal, un momento que hoy es recordado con profundo dolor por sus más fieles seguidores.

En la grabación, que fue publicada por un usuario de la red social TikTok hace un par de horas, se puede apreciar al cantante en medio de su show en donde fue filmado cantando algunos de su éxitos más conocidos como lo son 'Ya No Mi Amor' y 'Hasta La Madre', esta última, que hizo en colaboración con la agrupación musical 'Pasabordo'.

¿Cuándo fue el último concierto que ofreció Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas?

De acuerdo con los comentarios de la publicación, la última vez que se presentó en el pueblo que lo vio nacer y fue testigo del inicio de su carrera, fue en junio del año 2023, es decir hace dos años y medio, fecha en la que deleitó a sus fanáticos con sus éxitos y su humildad, esa misma que lo llevó a convertirse en un ídolo del género.

Sale a la luz video del último concierto de Yeison Jiménez en su pueblo natal. Foto | Canal RCN.

Por su puesto, internautas se hicieron sentir a través de los comentarios en donde con amorosas palabras honraron su memoria y lo recordaron con profundo respeto.

"Día inolvidable, no cabía una persona más en el parque", Yeison dejó muy en alto el Nombre de Manzanares , la música y grandes enseñanzas, descansa en Paz", "Qué tristeza tan grande ya es un angelito de dios nos dejó su música", "Siempre lo recordaremos, saludos desde el retiro Antioquia", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Así fue el último concierto de Yeison Jiménez en Manzanares. Foto | Canal RCN.

Hoy, los "Jimenistas", nombre que reciben sus fans, así como sus familiares y seres queridos, lamentan su partida y el enorme vacío que dejó a quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo por medio de su música.