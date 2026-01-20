Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz video del último concierto de Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas

Recientemente, un usuario en redes sociales, compartió un video de este momento que hoy es recordado con profunda tristeza.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Este fue el último concierto que ofreció Yeison Jiménez. Foto | Rodrigo Varela.

La partida de Yeison Jiménez, uno de los grandes referentes de la música popular en el país, sigue generando conmoción entre sus seguidores, pues desde su trágica muerte el pasado 10 de enero, muchos siguen lamentando este hecho que no solo cobró su vida, sino también la de varios integrantes de su equipo de trabajo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el último concierto de Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas?

En medio del duelo que sigue causando esta noticia, recientemente salió a la luz un video del que sería el último concierto del artista en Manzanares, Caldas, su pueblo natal, un momento que hoy es recordado con profundo dolor por sus más fieles seguidores.

Artículos relacionados

En la grabación, que fue publicada por un usuario de la red social TikTok hace un par de horas, se puede apreciar al cantante en medio de su show en donde fue filmado cantando algunos de su éxitos más conocidos como lo son 'Ya No Mi Amor' y 'Hasta La Madre', esta última, que hizo en colaboración con la agrupación musical 'Pasabordo'.

Artículos relacionados

¿Cuándo fue el último concierto que ofreció Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas?

De acuerdo con los comentarios de la publicación, la última vez que se presentó en el pueblo que lo vio nacer y fue testigo del inicio de su carrera, fue en junio del año 2023, es decir hace dos años y medio, fecha en la que deleitó a sus fanáticos con sus éxitos y su humildad, esa misma que lo llevó a convertirse en un ídolo del género.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Sale a la luz video del último concierto de Yeison Jiménez en su pueblo natal. Foto | Canal RCN.

Por su puesto, internautas se hicieron sentir a través de los comentarios en donde con amorosas palabras honraron su memoria y lo recordaron con profundo respeto.

"Día inolvidable, no cabía una persona más en el parque", Yeison dejó muy en alto el Nombre de Manzanares , la música y grandes enseñanzas, descansa en Paz", "Qué tristeza tan grande ya es un angelito de dios nos dejó su música", "Siempre lo recordaremos, saludos desde el retiro Antioquia", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Así fue el último concierto de Yeison Jiménez en Manzanares. Foto | Canal RCN.

Hoy, los "Jimenistas", nombre que reciben sus fans, así como sus familiares y seres queridos, lamentan su partida y el enorme vacío que dejó a quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo por medio de su música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿A qué edad Dani Duke se hizo su primera operación estética? Dani Duke

Dani Duke sufrió doloroso accidente casero y mostró cómo quedó parte de su físico

La influenciadora Dani Duke mostró el percance que sufrió en su casa y no ocultó el gran dolor que esta le generó.

Jessi Uribe no se contuvo y así reaccionó al cambio de imagen de Ciro Quiñonez Jessi Uribe

Jessi Uribe divirtió a sus seguidores con su reacción al nuevo look de Ciro Quiñonez

Ciro Quiñonez sorprendió con un nuevo look tras la polémica con Giovanny Ayala, y Jessi Uribe no pudo evitar reaccionar.

La nueva imagen de Emilia que compartió Paola Jara Paola Jara

Paola Jara sorprendió al revelar foto de su hija Emilia, ¿le dejó ver su rostro?

Paola Jara emocionó a sus seguidores al revelar foto de Emilia, pues cada vez muestra más detalles sobre la pequeña.

Lo más superlike

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló Talento nacional

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

En las últimas horas, reconocida predicadora y creadora de contenido anunció que falleció su bebé con desgarradoras palabras.

Nicolás Arrieta no sufrió el castigo y hasta defendió su plato en La casa de los famosos La casa de los famosos

Nicolás Arrieta disfrutó de su castigo y se comió con gusto los gusanos en La casa de los famosos Colombia

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Ricardo Montaner confirma segunda fecha en Bogotá Ricardo Montaner

Ricardo Montaner anuncia segunda fecha en Bogotá luego de su sold out en el Movistar Arena

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?