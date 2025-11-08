Sale a la luz video de Miguel Uribe Turbay cuando tenía 5 años: "Mamita, te estoy esperando"

Colombia despertó este 11 de agosto con la triste noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay tras más de dos meses en cuidados intensivos.

¿Cuál es el video de Miguel Uribe Turbay a los 5 años que es viral?

El candidato presidencia y senador fue víctima de un atentad* el 7 de junio del presente año en medio de una reunión política de su campaña en el barrio Modelia en Bogotá.

La Fundación Santa Fe confirmó el fallecimiento del senador exponiendo que se dio sobre la 1:56 de la mañana del 11 de agosto, una noticia que tiene de luto a sus seres queridos y en shock a todo el país.

En medio de este difícil momento han salido a la luz imágenes y videos de Miguel Uribe Turbay años atrás a modo de homenaje. Precisamente, la periodista Johana Amaya publicó un inédito video del senador cuando tenía 5 años.

En el video se ve a Miguel cuando era un pequeño y pasaba por un difícil momento sin tenerlo tan claro, el secuestr* de su mamá, Diana Turbay.

Miguel Uribe le enviaba un mensaje a su mamá en el que le expresaba lo mucho que la extrañaba para jugar y darle besos.

Te estoy esperando, para jugar contigo. Mamita linda te quiero, ven pronto, te mando muchos besos.

¿Cómo falleció Diana Turbay, mamá de Miguel Uribe Turbay?

Este video ha conmocionado a miles de internautas y más porque Miguel tenía en ese video la misma edad que su hijo Alejandro tiene en la actualidad.

Este pequeñito era Miguel Uribe, tenía 5 años y le enviaba un mensaje a su mamá, la periodista Diana Turbay, quien permanecía secu*strada. Hoy, Alejandro tiene la misma edad y también tendrá que despedir a su papá, expresó la periodista.

Diana Turbay falleció el 25 de enero de 1991 luego de haber sido secuestrad* por un grupo al margen de la ley llamado "Los Extraditables", quienes al parecer trabajaban para Pablo Escobar.

Según se reportó en aquel entonces, la periodista falleció durante un operativo de rescate en donde recibió un impacto que la dejó gravemente her*da, pese a recibir atención médico, murió en un hospital de Medellín, convirtiéndose en todo un símbolo del periodismo.

Celebridades y famosos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. (AFP: Luis ACOSTA)

¿Cuántos hijos tenía el senador Miguel Uribe Turbay?

El senador Miguel Uribe Turbay deja a una esposa, María Claudia Tarazona, con quien llegó al altar en 2016.

El senador logró formar una familia con María Claudia en donde se convirtió en un padre de sus tres hijas fruto de su anterior relación y años después dio la bienvenida a su único hijo, Alejandro.

Precisamente, María Claudia Tarazona le resaltó en un emotivo mensaje de despedida su rol como padre a Miguel Uribe, asegurando que siempre fue un ejemplo para todos en su hogar.